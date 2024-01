Ambulante ucciso a Firenze, chiuso a lutto mercato al Porcellino

E’ vuoto e chiuso, in segno di lutto, il mercato della Loggia del Porcellino a Firenze. La decisione è stata presa per rendere omaggio a Kiomars Safaie, il

72enne iraniano trovato ucciso nella sua casa nel quartiere di Novoli. L’uomo, figura nota del commercio ambulante al Porcellino, abitante a Firenze dal 1976, è stato ucciso il 30 novembre 2023 da due fratelli brasiliani, un suo dipendente e un altro ex dipendente del suo banco di oggettistica e souvenir, entrambi arrestati dalla polizia, che avrebbero agito per rapinarlo di denaro. Oggi è anche il giorno del funerale, previsto stamani al cimitero di Rifredi, in via Panciatichi.