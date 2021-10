Altopascio: sindaca D’Ambrosio presenta nuova giunta

Sara D’Ambrosio Bis: ecco la nuova giunta comunale di Altopascio, tra conferme, Daniel Toci e Adamo La Vigna, e nuovi ingressi, Valentina Bernardini, Francesco Mastromei e Alessio Minicozzi.

“Preferenze, esperienze, voti di lista: sono stati questi i criteri che mi hanno portato a formare la nuova squadra di governo – spiega il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio -. Una squadra che nasce dal confronto con tutti i candidati e con tutte le liste che hanno reso possibile questo risultato e che hanno formato questo percorso. Un lavoro in rete, che dovrà contraddistinguere tutta la nostra attività di questo secondo mandato. In particolare, poi, sono tre linee-guida che attraversano tutti gli assessorati e il lavoro del consiglio comunale nelle azioni, nelle scelte, nei progetti e nell’organizzazione del lavoro: territorialità e prossimità; inclusione, pari opportunità e nuovo protagonismo dei giovani; sostenibilità ambientale.

La nostra sfida, ancora di più, sarà far crescere la nostra comunità, in ogni suo singolo territorio, e non lasciare indietro a nessuno. Abbiamo progetti importanti da portare a termine. Abbiamo nuovi progetti da avviare. Abbiamo molte idee e molti fatti da concretizzare. E abbiamo l’ascolto e il rapporto con i cittadini e con il territorio che contraddistinguerà il nostro lavoro, tanto della giunta quanto del consiglio comunale”.

LA SQUADRA

Daniel Toci, vicesindaco e assessore alla Pianificazione Sostenibile

Deleghe: ambiente e transizione ecologica. Mobilità urbana, dolce e sostenibile. Tutela degli animali. Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Difesa del suolo e rischio idrogeologico, promozione e tutela della Riserva del Lago di Sibolla, valorizzazione e cura del territorio agricolo.

Pianificazione del territorio ed edilizia privata. Rapporto con i Consorzi di Bonifica e Ascit – Servizi Ambienali Spa. Personale e risorse umane.

Francesco Mastromei, assessore alla Crescita e alla Cura del territorio

Deleghe: lavori pubblici e cimiteri. Viabilità. Toponomastica. Edilizia scolastica. Patrimonio. Cura e manutenzione del territorio. Cantoniere di frazione e decoro urbano. Protezione Civile e prevenzione incendi.

Valentina Bernardini, assessore al Welfare e alla Pubblica istruzione

Deleghe: politiche sociali, economia solidale, politiche per l’inclusione sociale e la casa, la disabilità e la terza età. Politiche di genere. Rapporti con il volontariato e terzo settore. Pubblica istruzione e conoscenza. Sport.

Alessio Minicozzi, assessore alle Politiche turistico-culturali e giovanili e Partecipazione

Deleghe: cultura e tradizioni popolari. Politiche turistiche. Promozione, valorizzazione e riscoperta del patrimonio storico-artistico di Altopascio. Politiche giovanili e processi partecipativi. Tributi.

Adamo La Vigna, assessore al Commercio, alla Promozione e alla Prossimità

Deleghe: commercio, artigianato e agricoltura. Fiere, mercati, eventi. Promozione del territorio e marketing territoriale. Arredo urbano. Servizi al cittadino, innovazione, Smart City e trasformazione digitale.

Sara D’Ambrosio, sindaco con delega allo Sviluppo socio-economico del territorio

Deleghe: grandi opere. Attività produttive. Polizia Municipale. Risorse finanziarie: finanze e bilancio.