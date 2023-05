Alto Mugello, soldi in arrivo dal consiglio regionale

Soldi per l’Alto Mugello dopo l’alluvione che ha colpito quei territori il 17 maggio scorso. Il provvedimento è contenuto all’interno di un atto approvato questo pomeriggio, mercoledì, dal Consiglio regionale della Toscana.

Il Consiglio ha infatti approvato il rendiconto dell’assemblea per l’esercizio finanziario 2022 chiedendo che almeno una parte dell’avanzo libero di amministrazione sia destinato in favore dei comuni dell’Alto Mugello colpiti dagli eventi meteorologici del 17 maggio. Il rendiconto è stato approvato a maggioranza (con il voto contrario della Lega e l’astensione di Fdi e M5s), mentre l’ordine del giorno collegato all’atto, che chiede la destinazione dell’avanzo ai Comuni dell’Alto Mugello, presentato dalla consigliera Elisa Tozzi (Gruppo misto) è stato approvato all’unanimità.

Per quanto riguarda il rendiconto del Consiglio regionale, al di là della questione Alto Mugello, le previsioni definitive effettive di entrata e di uscita ammontano a 38,45 milioni. Al termine dell’esercizio 2022 le riscossioni ammontavano a poco più di 29 milioni e i pagamenti ad oltre 29,3 milioni, con una differenza negativa di cassa, perciò, di circa 250.700 euro. Il totale dei residui attivi è stimato in circa 105 mila euro, mentre il totale dei residui passivi sfiora i 2,5 milioni di euro.

Sul versante delle entrate da segnalare come quelle derivanti dai trasferimenti siano oltre 22,7 milioni (60%), mentre sul versante delle uscite le poste più significative riguardano i servizi istituzionali generali e di gestione, per oltre 24 milioni di euro (62%) e la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, per circa 2,5 milioni (6,5%). Da capire quanto verrà destinato all’Alto Mugello