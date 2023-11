Alluvione: nella Piana fiumi sotto livello di guardia, famiglie evacuate nel pratese

Alluvione: Nardella, fiumi nella Piana sotto livelli di guardia. A Campi Bisenzio schierati 16 camion spurghi per togliere il fango. Famiglie evacuate per rischio frana nel Pratese.

“Stamattina alle 6 ho fatto il punto con la Protezione civile metropolitana e nelle zone interessate dalla perturbazione sono piovuti 20-40 millimetri, quindi se guardiamo alla zona della Piana, quella che noi stiamo seguendo come Città metropolitana di Firenze, gli incrementi del livello del reticolo dei fiumi è stato sotto il primo livello di guardia, la situazione quindi per fortuna non ha presentato criticità, è sotto controllo”. Lo ha detto a il sindaco Dario Nardella.

“Siamo ancora in regime di allerta arancione, dobbiamo ricordarlo, e quindi teniamo tutto sotto controllo ma non c’è particolare preoccupazione” ha aggiunto. “Ieri sera Publiacqua ha terminato le analisi dell’acqua della rete idrica confermando che non c’è alcun problema per la revoca delle ordinanze che riguardano la potabilità – ha spiegato il sindaco -. Questo significa che l’acqua è nuovamente utilizzabile per tutti gli scopi, compresi quelli potabili ed alimentari, ed in più abbiamo fatto il punto sempre con Publiacqua sulla questione degli spurghi, che è uno dei problemi più grossi che ora abbiamo a Campi Bisenzio dove sono arrivati 16 mezzi di autospurgo nel giro di 48 ore, e si procede anche con la rimozione dei rifiuti”, “ovviamente ora il tema sarà quello di individuare i centri di stoccaggio temporaneo per i rifiuti per quelli che abbiamo già messo in campo ci risultano saturati”.

Evacuate sei persone nella notte nel Pratese, tra i paesi di Usella e Migliana, nel comune di Cantagallo per il rischio di una frana di una scarpata che minaccia le abitazioni. Sono tre famiglie. Il Comune è stato allertato da un cittadino e subito si sono recati sul posto i tecnici del Comune e della Protezione civile regionale. Successivamente il sindaco Guglielmo Bongiorno, vigili del fuoco e polizia municipale hanno agito per l’evacuazione a scopo precauzionale fino al termine dei controlli.