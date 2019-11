Alloggi Erp Firenze: stretta sul regolamento

Ulteriori novità del nuovo regolamento Erp riguardano la segnalazione dei casi di criticità sociale e delle problematiche presenti nel blocco di appartamenti e negli edifici limitrofi da tenere in considerazione per le assegnazioni. Lo scopo è quello di favorire l’integrazione culturale e garantire l’equilibrio sociale tra gli inquilini.

Diverse le modalità di approvazione dello schema di bando per l’assegnazione degli alloggi popolari , i tempi per l’aggiornamento della graduatoria, la mobilità e la percentuale degli alloggi destinati alla mobilità, l’utilizzo autorizzato degli alloggi per l’emergenza abitativa e la nuova durata per l’utilizzo autorizzato e la disciplina in merito alla disponibilità degli alloggi, rispetto al precedente regolamento del 2015.