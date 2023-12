Allerta meteo gialla per vento su Toscana meridionale

Allerta meteo – Un codice giallo per vento per la zona del Monte Amiata con validità dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, sabato 16 dicembre, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

Attesi venti di grecale con raffiche oltre i 100 km/h sottovento al Monte Amiata e fino a 80-100 km/h sui crinali appenninici dell’aretino e sul Pratomagno. Più attenuati sulle zone pianeggianti centro settentrionali, in particolare allo sbocco delle valli, e moderati sulle zone collinari centro-meridionali e sulla costa meridionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

“A Roma ho incontrato il ministro Andrea Abodi con il quale abbiamo concordato che i 2,5 milioni” di euro necessari a ripagare i danni subiti dagli impianti sportivi “saranno ripartiti al 50% tra la Regione e il ministero dello Sport”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, parlando degli incontri avuti ieri a Roma. Giani ha poi aggiunto che sono stati “81 gli impianti sportivi danneggiati dall’alluvione, da Firenze a Pistoia”.

Un’aula al piano terra del tribunale di Massa (Massa Carrata) è stata chiusa in quanto nei giorni scorsi, quelli delle piogge intense, si sarebbe ritrovata completamente allagata. A riportare la notizia Il Tirreno. Si tratta dell’ufficio del gip al piano terra e nelle pareti sarebbero ben visibili le infiltrazioni d’acqua. Il presidente del tribunale facente funzioni, Ermanno De Mattia, si legge sul quotidiano, ha chiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco e poi ne ha disposto la chiusura. Anche qui il problema sembrerebbe essere l’impermeabilizzazione della copertura che, in sostanza, non reggerebbe più. Non sarebbe la prima aula chiusa, sarebbe la terza. Sempre al piano terra era gia’ stata chiusa l’aula accanto a quella allagata nei giorni scorsi.