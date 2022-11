Alcol e droghe, a Firenze 30% nuovi utenti Serd ha meno 30 anni

By

Alcol e droghe – Dall’1 gennaio al 31 agosto di quest’anno sono state 2.356 le persone prese in carico dai tre Serd Zona Firenze dell’azienda sanitaria, in aumento rispetto al 2021 quando nel corso dell’intero anno erano state 2.596.

C’e’ stato un incremento importante dell’uso di cocaina, giovani e giovanissimi ne fanno uso, cosi’ come del crack, e quasi sempre associate a cannabinoide e abuso di alcolici. ? quanto emerge dai dati elaborati dall’area delle dipendenze della Asl Toscana Centro, e presentati oggi alla presenza, tra gli altri, del sindaco Dario Nardella e dell’assessora al welfare Sara Funaro. La maggior parte dell’utenza e’ di genere maschile (82,1%), spiega una nota, e circa il 30% dei nuovi utenti ha meno di 30 anni. I dati dimostrano anche che c’e’ una grave complessita’ delle situazioni familiari e dei quadri psicopatologici associati, e che e’ presente un mercato variegato di sostanze, facilmente accessibile a basso costo. Un’analoga situazione critica viene fotografata e confermata anche dai dati relativi all’attivita’ delle Unita’ di strada impegnate nel progetto promosso dal Comune Outsiders.

Anche i dati dell’attivita’ del Centro Java, gestito dal Comune, presentano una fotografia da non sottovalutare: da gennaio al 10 ottobre scorso sono state 748 le persone che hanno frequentato Uan (lo spazio Chill out di relax nel Centro), di queste il 36,6% hanno tra 23 e 27 anni; il 24,8% tra 27 e 30 anni; il 17,5% tra 31 e 35 anni, l’11,2% tra 18 e 22 anni e il 5,8% tra 14 e 17. Al Dea di Santa Maria Nuova, invece, sono state 296 le persone contattate dagli operatori di corridoio presenti nelle serate di venerdi’ e sabato. Di queste il 53% hanno un’eta’ tra 18 e 24 anni, mentre il 13% sono minorenni; il 58% e’ arrivato al pronto soccorso per abuso di alcol e il 10% perche’ ha assunto altre sostanze.

“Soprattutto dopo i due anni di Covid, che sono stati particolarmente duri per i giovani – ha detto Nardella -, a Firenze ci ritroviamo con problemi crescenti di disagio sociale. Esiste un problema di abuso di droghe e di alcol e dobbiamo agire sulla prevenzione e sul coinvolgimento del settore dei professionisti come nel progetto Java e negli altri progetti collegati”.