Albero cade nel giardino della scuola elementare Montagnola a Firenze, secondo caso in un mese.

Firenze, mentre la scuola elementare Montagnola era chiusa durante lo scorso fine settimana, un albero è caduto nel giardino dell’edificio.

Durante il fine settimana, in una scuola elementare nel quartiere fiorentino Isolotto, la Montagnola, una quercia ad alto fusto è caduta nel giardino dell’edificio scolastico. Proprio perché la scuola era chiusa non c’è stato nessuno ferito. In una nota del comune di Firenze si spiega che la quercia è “caduta per il cedimento dell’apparato radicale” ed è probabile sia “stata sradicata a causa del forte temporale che ha interessato Firenze nella notte tra venerdì e sabato”. ed è probabile sia “stata sradicata a causa del forte temporale che ha interessato Firenze nella notte tra venerdì e sabato”.

La quercia, si fa ancora presente da Palazzo Vecchio, “era stata controllata il 6 aprile con Visual tree assessment (Vta) senza evidenza di difetti gravi e senza interventi di potatura prescritti. La prossima Vta era in programma quindi dopo due anni (aprile 2024). Sono in corso i lavori di rimozione del tronco e dei rami. Per verificare la possibile presenza di funghi patogeni un campione di tessuto radicale è stato consegnato al Cnr per farlo analizzare”.

Già oggi la scuola elementare Montagnola era regolarmente aperta. Tuttavia, per svolgere le operazioni di rimozione dell’albero, gli alunni sono rimasti all’interno delle loro classi. Per il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin si tratta “dell’ennesima episodio gravissimo che dimostra come le nostre preoccupazione fossero fondate”. Questo mese è infatti la seconda volta che un albero cade nel giardino di un edificio scolastico, è accaduto infatti anche il 7 marzo alla scuola primaria Vittorio Veneto Pestalozzi. Anche nello scorso caso nessuno era rimasto coinvolto dalla caduta.