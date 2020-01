Alberi, Firenze: taglio in via Pistoiese “per sicurezza”

‘Verranno ripiantanti in numero maggiore in altri punti’, annuncia il sindaco, ricordando anche come il giorno della Befana di 9 anni fa lungo quella strada, via Pistoiese, persero la vita tre ragazzi.

“Purtroppo il 6 gennaio non è solo un giorno di festa, il ricordo va a quella tragica sera del 2009, quando tre giovanissimi, Margaux, Francesca e Mario, hanno perso la vita in via Pistoiese. L’auto su cui erano, guidata dall’unico sopravvissuto, si schiantò fatalmente contro un albero – dice Nardella -. Una strada maledetta via Pistoiese, troppe volte giunta agli onori di cronaca per gli incidenti stradali. Ora abbiamo avviato i lavori della messa in sicurezza di tutta la via. Una serie di interventi che mirano a una maggiore sicurezza, con elementi innovativi che puntano alla diminuzione della velocità e a una migliore percezione del contesto. Per questo alcuni alberi pericolosi verranno tagliati e sostituiti con un numero maggiore di piante in una diversa posizione”.