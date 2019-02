Al via campagna Regione contro gioco d’azzardo patologico

I numeri del gioco d’azzardo patologico crescono in maniera sempre più preoccupante. Da anni la Regione Toscana ha messo in atto una serie di iniziative per far meglio conoscere e prevenire il GAP.

Ora ha deciso di varare una campagna di sensibilizzazione e informazione in tutta la Toscana, per prevenire il diffondersi del gioco d’azzardo problematico in tutta la popolazione, e in particolare tra le categorie a rischio: giovani e popolazione disagiata.

La campagna verrà presentata dall’assessora al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi nel corso di una conferenza stampa fissata per domani, venerdì 15 febbraio, alle ore 13, nella Sala stampa Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.