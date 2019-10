Al via ‘Agrifood Innovation – Mip & Mercafir’

🔈Presentato oggi in Palazzo Vecchio, “Agrifood Innovation” un bando di Murate Idea Park e Mercafir, dedicato alle startup e piccole e medie imprese innovative del settore agroalimentare.

Scopo della Call di Agrifood Innovation è ricercare e sostenere idee e progetti innovativi nei diversi ambiti della filiera agroalimentare.

Con il termine “filiera agroalimentare” si intende tutto il processo che porta alla realizzazione di un prodotto alimentare, a partire dalla materia prima fino a ciò che arriva sulla tavola del consumatore. Gli attori coinvolti nella filiera agroalimentare sono quindi gli agricoltori, l’industria di trasformazione e di confezionamento, i trasportatori, i distributori, i commercianti all’ingrosso e al dettaglio, fino al consumatore.

Charles Darwin diceva che non è il più forte a vincere ma solitamente quello in grado di adattarsi ai processi di cambiamento. Questo principio vale ancora oggi e soprattutto per il settore agroalimentare italiano, che negli ultimi anni sta rispondendo bene alle richieste di crescente produttività nonostante i prezzi di mercato spesso non soddisfacenti. Nel 2018 infatti il settore agrifood italiano ha visto crescere il suo valore del +2,1%, ed è oggi un asset decisivo per il nostro Paese.

È per questo che dal confronto tra Murate Idea Park e Mercafir è emersa la volontà di unire le proprie esperienze per dare voce ad un focolaio di idee e di sfruttare questo momento storico così positivo. Da queste premesse è nata Agrifood Innovation – Mip & Mercafir, la nuova call dedicata verticalmente al settore agroalimentare.

Gimmy Tranquillo ha intervistato l’assessora all’Innovazione del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, ed il presidente Mip Claudio Terrazzi: