Al cinema Odeon “Io, Leonardo” con Luca Argentero

Il film-evento con Luca Argentero chiude le iniziative dell’Odeon per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre ore 15 al cinema Odeon di Firenze

Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre (ore 15), in chiusura delle celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, arriva al Cinema Odeon di Firenze il film IO, LEONARDO (versione italiana con sottotitoli in inglese). Lo sguardo ipnotico e la bellezza virile di Luca Argentero sono chiamati a incarnare uno dei più grandi geni dell’umanità nel film “Io, Leonardo”, per un ritratto non banale e lontano da ogni stereotipo. A 500 anni dalla scomparsa dello scienziato e artista toscano (morto il 2 maggio ad Amboise in Francia nel 1519) il film vuole restituire l’uomo fuori dagli schemi che con le sue opere e le sue invenzioni ha lasciato un segno profondo nell’immaginario collettivo.

Anche “Io, Leonardo” come il precedente biopic su Caravaggio è prodotto da Sky. Insieme all’attore torinese sono stati chiamati Angela Fontana che interpreta Cecilia Gallerani, che Leonardo ritrasse nel celebre dipinto “Dama con l’ermellino”. La nobildonna era l’amante di Ludovico il Moro, che nel film ha il volto di Massimo De Lorenzo. Da rimarcare la voce narrante della pellicola che è quella inconfondibile di Francesco Pannofino.

Le riprese del film sono state effettuate oltre che in Francia nei luoghi dove ha vissuto l’artista: Vinci in Toscana, Milano e Roma. A garantire la maggior fedeltà possibile alla figura di Leonardo e all’epoca in cui visse è stato chiamato come consulente il professore di storia dell’arte moderna Pietro C. Marani, presidente dell’Ente Raccolta Vinciana del Castello Sforzesco e membro della Commissione nazionale vinciana per la pubblicazione delle opere di Leonardo.

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze

Biglietto: euro 9 www.odeonfirenze.com