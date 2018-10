Al cinema Odeon di Firenze arriva Fahrenheit 9/11 di Michael Moore.

Giovedì 25 Ottobre ore 21.15 un evento speciale al Cinema Odeon di Firenze, che presenta il film-evento Fahrenheit 9/11 (versione originale con sottotitoli in italiano), il nuovo documentario del regista Premio Oscar Michael Moore

Il grande regista americano racconta la verità su quello che ci sta per accadere: un irriverente attacco a Trump e alla politica di Repubblicani e Democratici.

Parafrasando ironicamente il titolo del film che nel 2004 gli aveva fatto vincere la Palma d’Oro (Fahrenheit 9/11), il grande regista americano sposta la sua attenzione su un’altra significativa data, il 9 novembre 2016, giorno in cui Donald Trump è stato eletto 45esimo Presidente degli Stati Uniti. Questo film è un affresco che non prende di mira solo l’amministrazione degli Stati Uniti, ma anche le politiche dei Democratici e dei Repubblicani che hanno portato all’attuale situazione politica.

Un documentario che ancora una volta porta Moore a confrontarsi con paure, angosce, aspettative e derive della società statunitense e che mette al centro massicce dosi di attualità: la politica e l’ascesa di Donald Trump, ma anche la crisi dell’acqua a Flint, la rabbia bianca e le armi, l’emergere di nuovi volti nel panorama politico nazionale, come quello della giovane democratica Alexandria Ocasio-Cortez.

Gli appassionati di Moore, e quelli in generale che apprezzano la sua formula di documentario, saranno quindi contenti di ritrovare il regista e di compiere un nuovo viaggio nel sentimento statunitense, a quattordici anni dall’analisi sulla presidenza Bush e sulla stagione del terrore. Cambiando l’ordine non sembra però cambiare l’ambizione del regista americano, che vuole capire quali dinamiche si muovono sotto e in superficie, tali da creare lo status quo e al tempo stesso riesce a dare voce a una parte di America con cui liberali e democratici faticano a confrontarsi.

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze

Tel. 055/214068

Ingresso: euro 10

www.odeonfirenze.com