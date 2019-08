Al cinema il prossimo 22 agosto il film del regista fiorentino Duccio Chiarini ‘L’Ospite. Un viaggio sui divani degli altri’

Il 22 agosto il film “L’Ospite. Un viaggio sui divani degli altri” arriva nelle sale italiane, e a settembre il film sarà presentato dallo stesso regista, nel corso di un evento speciale al cinema La Compagnia di Firenze.

Duccio Chiarini, fiorentino, si è formato alla London Film School. Insieme a Babak Jalali ha fondato la casa di produzione La Régle du Jeu, con la quale ha realizzato numerosi cortometraggi, che hanno ricevuto importanti riconoscimenti, come Fine stagione, scritto con Hanif Kureishi, Alone Together, selezionato a Clermont Ferrand e Lo Zio, girato in Toscana e interpretato da Marco Messeri.

Nel 2011 ha realizzato il documentario autobiografico Hit the road nonna, presentato nell’ambito dei Venice Days, al festival del cinema di Venezia, vincitore del premio del pubblico al 52esimo Festival dei Popoli, oltre ad aver ottenuto una menzione speciale ai Nastri d’Argento.

Il suo primo lungometraggio è Short Skin. I dolori del giovane Edo, realizzato nel 2014. Nel 2015 firma il documentario Settembre e nel 2018 il lungometraggio L’Ospite. Un viaggio sui divani degli altri.

Dopo la première mondiale ad agosto 2018 al Locarno Film Festival, nella sezione Piazza Grande, L’Ospite è stato presentato in Nord America, al Chicago International Film Festival, nella sezione Spotlight Comedy a cui è seguita anche la partecipazione al Seattle International Film Festival nella sezione Cinema Italian Style. Parallelamente il film ha partecipato a molti concorsi e rassegne di cinema italiano all’estero tra cui Annecy Cinéma Italien, Festival du Film Italien de Villerupt, Festival du Film Italien a Aiacciu, Quinzaine du Cinéma Italien a Chambérly, Mittle Cinema Fest di Budapest e Bratislava, Semana de Cine Italiano Buenos Aires, Cinema Made in Italy a Londra. Con la selezione nella sezione Festa Mobile / TorinoFilmLab al Torino Film Festival il film ha debuttato anche in Italia nel novembre 2018.

INFO