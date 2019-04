Al cinema con i più piccoli con il documentario “Children of The Universe”

Al cinema La Compagnia con il Festival dei Popoli per Firenze dei bambini, il festival cittadino dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 12 anni. Sabato 13 (ore 15) e domenica 14 aprile (alle ore 10.30 e in replica 17)

I misteri dell’universo tra Big Bang e le infinite supernove saranno i protagonisti del documentario “Children of The Universe” (dall’archivio del Festival dei Popoli) , dedicato ai più piccoli, che sarà proiettato al cinema La Compagnia, sabato 13 (ore 15) e domenica 14 aprile (alle ore 10.30 e in replica 17), per la manifestazione Firenze dei bambini, il festival cittadino dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 12 anni.

Il documentario di Camille Budin (Svizzera, 2017, 52’, versione originale con sottotitoli in italiano) racconta la storia di una scuola elementare delle montagne svizzere che, guidata dall’astrofisica Stéphanie Juneau, intraprende un emozionante viaggio nei boschi innevati alla scoperta dei misteri dell’universo: il sistema solare, il Big Bang, la nascita delle stelle, le supernove, i buchi neri possono essere spiegati semplicemente passeggiando nella natura. Nel corso di una settimana di laboratori introduttivi all’astronomia, i bambini scopriranno che tutte le cose, dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, sono collegate fra loro.

L’evento è a cura del Festival dei Popoli e di KinderDocs Festival (Grecia), in collaborazione con Cinema La Compagnia, INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri e l’Associazione Astronomica Amici di Arcetri nell’ambito di Firenze dei bambini quest’anno dedicato a Leonardo Da Vinci in corso in vari luoghi della città promosso dal Comune di Firenze, Le Chiavi della Città e organizzato dal MUS.E.