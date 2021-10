Agliana: tutti a caccia del meteorite caduto

By

Il meteorite, una roccia di piccole dimensioni, è caduto nei giorni scorsi nella zona compresa fra i Comuni di Agliana e Quarrata, al confine tra la provincia di Prato e quella di Pistoia

Una vera e propria caccia al tesoro, con un pizzico di brivido in più, essendo l’oggetto anelato, una roccia ‘extraterrestre’ caduta nei giorni scorsi nella zona compresa fra i Comuni di Agliana e Quarrata, al confine tra la provincia di Prato e quella di Pistoia. Il Museo di scienze planetarie di Prato ha infatti organizzato per la mattina di domani e domenica una vera e propria battuta di caccia, nella speranza di rintracciare ciò che rimane del piccolo meteorite che la notte del primo ottobre ha attraversato il cielo ed è stato avvistato da ben otto telecamere – in Toscana e nel centro Italia – della rete di sorveglianza italiana Prisma.

Parteciperanno alla battuta una trentina di volontari: il gruppo astrofili di Montelupo fiorentino, guidato da Maura Tombelli, la maggiore scopritrice di asteroidi in Italia, il gruppo astrofili di San Marcello pistoiese e quello di Prato. Si parte sabato mattina da Agliana (Pistoia), nella zona compresa fra l’autostrada e il torrente Bure. Il meteorite è una roccia di pochi centimetri di diametro, che pesa fra i 30 e i 100 grammi, di colore nero intenso. Gli esperti di Prisma dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) hanno stabilito che è probabile sia caduta in una striscia che comprende le frazioni di La Ferruccia, Sant’Antonio, Vignole, Olmi, Valenzatico, Case Ferretti fino a Lucciano.

“Le probabilità di trovare in breve tempo un oggetto così piccolo – osserva il direttore del Museo di scienze planetarie Marco Morelli – sono molto basse, per questo facciamo un appello anche ai cittadini. Preghiamo chi possiede orti, giardini e vivai nella fascia indicata di controllare il terreno e, se è possibile, dare un’occhiata anche sui grandi tetti delle aziende”.