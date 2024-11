Aggredisce e morde la figlia 16enne uscita a vedere partita di amici, arrestato

Sorprende figlia 16enne con amici e l’aggredisce, arrestato. A Firenze:uomo avrebbe vietato a giovane di uscire in comitiva.

È accaduto ai bordi del campo, in un’associazione sportiva alla periferia di Firenze. L’uomo, un 59enne, cittadino tunisino, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza privata. Aveva con sé anche un coltellino svizzero, motivo per cui è stato anche denunciato per porto di arma da taglio, senza giustificato motivo.

La giovane, 16 anni, ha riportato ferite guaribili con cinque giorni di prognosi. A soccorrere la ragazza sono stati alcuni spettatori, che dopo aver assistito all’aggressione hanno anche chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Separato dalla moglie, da quasi un anno, secondo quanto ricostruito, avrebbe impedito con minacce e schiaffi, alla ragazza di uscire la sera con gli amici.

La giovane era andata a vedere la partita di calcio con la sua comitiva. Il padre l’ha scoperta e dopo averla fatta scendere dagli spalti, l’avrebbe insultata e schiaffeggiata. Poi per farle cadere il cellulare, con il qualche stava tentando di chiedere aiuto, le avrebbe dato un morso al polso. Infine, l’avrebbe colpita con un pugno e calci. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo si sarebbe infuriato con gli spettatori che avevano dato l’allarme. Ma è stato bloccato e arrestato dai militari.