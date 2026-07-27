Agente spara e ferisce senza dimora, aveva tentato di aggredire vigile con coltello

Un senza fissa dimora, 42 anni originario della Spagna, è rimasto ferito per un colpo di pistola sparato da un vigile urbano a San Vincenzo (Livorno). E’ successo ieri sera davanti al supermercato, in via Biserno. Il senzatetto è stato colpito all’addome.

Secondo quanto emerge, il senza fissa dimora 42enne spagnolo ferito dallo sparo di un vigile urbano a San Vincenzo (Livorno) era in forte stato di agitazione ed aveva cominciato a infastidire i clienti già dentro il supermercato Coop.

I due agenti della polizia locale sono intervenuti cercando di calmarlo, ma lui ha reagito tirando fuori un grosso coltello e tentando di accoltellare uno dei due, che ha evitato il fendente. Gli agenti – così una ricostruzione – sono riusciti a portarlo fuori dal centro commerciale, nel posteggio, ma qui l’uomo, anzichè calmarsi, avrebbe tentato una

seconda volta di accoltellare il solito vigile. Stavolta l’agente ha estratto la pistola di ordinanza e ha sparato un colpo prendendolo all’addome. E’ stato dato l’allarme. Polizia e carabinieri hanno transennato l’area mettendola in sicurezza. Il sindaco Paolo Ricucci è stato avviato e si è recato al supermercato per rendersi direttamente conto della situazione e per sincerarsi delle condizioni del ferito. Il 118 lo ha portato con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa in condizioni stabili. Non risulta in pericolo di vita. Sulla vicenda sono già in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria. La pistola d’ordinanza è stata sequestrata. La polizia raccoglie le testimonianze.