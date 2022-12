Aeroporto Firenze, Nardella: “C’è il sostegno del ministro e del governo”

Firenze, il sindaco della città, Dario Nardella, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

“C’è il sostegno del ministro e del governo -dice Nardella- sulla realizzazione della nuova pista” dell’aeroporto “di Firenze, ovviamente in sintonia coi progetti che riguardano Pisa. Nessun conflitto tra i due scali ma piena complementarietà sulla base del progetto di sviluppo di entrambi gli aeroporti”

“C’è convergenza -prosegue il sindaco – anche sul tema dell’alta velocità: io ho ribadito al ministro la necessità di anticipare il più possibile i lavori tenendo fede al progetto originale che prevedeva la fine dei lavori nel 2027 e non nel 2028. In ogni caso ho registrato un giudizio positivo del ministro Salvini su tutte e tre le opere: tramvia, aeroporto e Alta velocità”.

Nardella ha spiegato che “non abbiamo parlato dello stadio, anche perché lo stesso Salvini ha ricordato che non è di sua competenza, e comunque non ci sono novità e non mi ha espresso alcun tipo di perplessità”.

Relativamente invece al tema della sicurezza per i monopattini, in particolare sull’obbligatorietà del casco e sulla targa, “il ministro – ha detto Nardella – mi ha confermato la volontà di arrivare ad una norma nel codice della strada”.

Sul tema multe infine, ha concluso Nardella, “ho proposto al ministro di valutare la possibilità di commutare alcune sanzioni in attività utili alla collettività o in corsi di formazione in materia di sicurezza stradale, utilizzando una disciplina normativa in parte già esistente, sul modello del baratto amministrativo”.