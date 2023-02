Aeronautica militare, 100 anni celebrati nel Salone dei Cinquecento a Firenze

Firenze, il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, il generale capo Luca Goretti, ha presentato il del ‘Simposio Storico’, primo degli eventi celebrativi organizzato per i festeggiamenti per i 100 anni dell’Aeronautica militare, in corso a Palazzo Vecchio.

“Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio non poteva che essere il miglior inizio per festeggiare i 100 anni dell’Aeronautica militare. Ai ragazzi dico sempre: Abbiate il coraggio di osare. L’Aeronautica guarda verso il futuro: dal 1923 la nostra forza è quella di guardare avanti, osare, non fermarci mai. Questo è il miglior risultato che si poteva ottenere da consegnare ai giovani. L’Aeronautica è una istituzione viva, sana, efficiente, all’avanguardia tecnologica. È moderna, nonostante i 100 anni”.

Goretti si è rivolto ai giovani: “Sono il nostro futuro – ha sottolineato -. Mi rivolgo alle nuove generazioni esortandole a entrare in contatto con luoghi e persone che rappresentano il passato in modo da poter affrontare al meglio le difficoltà del presente e del futuro. Ai giovani dico di aver fame di cultura e condivisione di speranza”.

“Voglio ringraziare il generale Goretti per aver voluto regalare alla Toscana e a Firenze l’occasione di un simposio storico, in questo anno speciale dell’Aeronautica. Quella con Firenze è una storia di aspirazioni e realizzazioni. E siamo onorati che da qualche anno la scuola Douhet sia tornata a essere il centro di formazione per eccellenza dei nostri piloti: qui i ragazzi ancora adolescenti si applicano per diventare piloti. La storia dell’Aeronautica in questo secolo è stata una storia di pionieri”. Ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Vederci oggi nel Salone dei Cinquecento è molto bello – ha aggiunto -. Il 2023 sarà un anno importante per tutti gli italiani, nel ricordare il significato dei 100 anni dell’Aeronautica militare, per quello che è stato il passato e per ciò che può offrire il futuro”.

“A Firenze il sodalizio con l’Aeronautica è basato su una storia profonda, solida, straordinaria. Questo appuntamento è l’occasione per parlare a diverse generazioni e a tante persone. Il Simposio ha il merito di diffondere anche tra i giovani la cultura aeronautica, una cultura secolare intrisa di passione e dedizione. Noi siamo sempre pronti a dire ai nostri giovani cosa devono fare ma non sempre siamo altrettanto pronti e sensibili ad ascoltarli”. Ha detto a sua volta il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha voluto anche ringraziare “l’Aeronautica per le missioni partite in questi giorni in aiuto delle popolazioni di Turchia e Siria”, colpite dal terremoto.