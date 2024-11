Accoltella un 20enne in Valdarno, arrestata per tentato omicidio

E’ stata così arrestata dai carabinieri di Cavriglia (Arezzo), in Valdarno, una donna trentenne con l’accusa di tentato omicidio. Resta ancora da capire movente e motivazioni del gesto: secondo quanto riporta la stampa locale I due non erano legati da questioni sentimentali ed è stata esclusa la pista della prostituzione. L’incontro sembra riconducibile a un contesto di criminalità su cui ora saranno svolti ulteriori approfondimenti.

Ha colpito con diversi fendenti un 20enne utilizzando un coltello da cucina. E’ stata così arrestata dai carabinieri di Cavriglia (Arezzo), in Valdarno, una donna con l’accusa di tentato omicidio. L’allarme è scattato quando il 20enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale valdarnese della Gruccia con profonde ferite da taglio, ad entrambe le mani e al torace, con un livello non profondo di penetrazione solo grazie alla fortuita circostanza che il fendente aveva colpito la cerniera del giubbotto indossato dal giovane. Data la natura palesemente dolosa dell’evento, così come previsto dai protocolli e dalla normativa vigente, il medico di turno ha immediatamente allertato le forze dell’ordine attraverso il numero di emergenza. Sul posto e’ intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Cavriglia che da un iniziale colloquio avuto con la vittima ha potuto ricostruire una prima sommaria dinamica dei fatti, e stabilire che il ventenne era stato aggredito da una donna. Rintracciata nella sua abitazione, la donna aveva ancora pantaloni e scarpe intrise di sangue, mentre nel corso della perquisizione della casa è stata trovata una felpa in lavanderia, anche questa sporca di sangue, pronta per essere lavata. Nel giardino dell’abitazione, seguendo delle tracce ematiche, gli uomini dell’Arma hanno recuperato un grosso e affilato coltello da cucina, utilizzato per l’aggressione. Da capire movente e motivazioni del gesto.

I carabinieri, su disposizione della Procura di Arezzo che ha coordinato le indagini, hanno quindi arrestato la donna, portandola alla sezione femminile del carcere di Sollicciano di Firenze. Nei prossimi giorni si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto. Rimangono ancora da chiarire i motivi esatti dietro il litigio. I due non erano legati da questioni sentimentali ed è stata esclusa la pista della prostituzione. L’incontro sembra riconducibile a un contesto di criminalità su cui ora saranno svolti ulteriori approfondimenti.