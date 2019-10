Quattro giorni per scoprire l’olio novo, degustarlo ed acquistarlo. Torna a Reggello la 46^ edizione della Rassegna dell’Olio Extravergine d’Oliva di Reggello, organizzata dal Comune con il sostegno dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. La rassegna si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre in piazza Aldo Moro ed in tutto il centro storico del capoluogo.

“La Rassegna dell’Olio Extravergine d’Oliva di Reggello è divenuta ormai un appuntamento immancabile per chi desidera avere sulla propria tavola un prodotto di grande qualità, che merita di essere gustato da un pubblico sempre più vasto – afferma il Sindaco di Reggello Cristiano Benucci -. Voglio infatti ricordare che il nostro olio presenta caratteristiche organolettiche particolari, dovute all’altezza ed alla peculiarità del terreno, ed è ricco di polifenoli. Coltivare l’olivo a Reggello fa parte della storia e della cultura del nostro popolo”.

Anche quest’anno il programma della manifestazione sarà ricchissimo e incentrato sul prodotto, l’olio extravergine d’oliva, anche grazie all’aiuto di ANAPOO, Associazione Nazionale assaggiatori professionisti di Olio d’Oliva che sarà presente all’interno della manifestazione.

Ci saranno anche le iniziative dedicate al trekking ed mountain bike ed alle passeggiate per conoscere le terre dell’olio. L’inaugurazione della rassegna è prevista per giovedì 31 ottobre alle 17 in piazza Aldo Moro con la partecipazione delle autorità e dei produttori dell’Olio Extravergine d’oliva di Reggello, l’accompagnamento sarà del gruppo musicale “Sarabanda” dell’Istituto Comprensivo di Reggello. Alla stessa ora saranno anche aperti gli stand dei produttori (attivi nei giorni successivi per tutta la durata della manifestazione dalle 10 alle 21) dove si potrà degustare ed acquistare l’olio nuovo ed altri prodotti tipici del territorio.

Per tutti gli interessati ci saranno anche i “Tour dell’Olio” visite guidate ai frantoi e sosta al Museo di Cascia con bus navetta (prenotazione bus 0558669236).

Venerdì 31 ottobre ci sarà anche la 44^ edizione della “Corsa dell’olio”gara podistica competitiva di 16,3 km con partenza alle 9 l’iniziativa è a cura del Gruppo Podisti Resco. All’arrivo della competizione alle 11 circa è prevista la degustazione di olio a Cura di Anapoo.

Per conoscere il calendario completo della Manifestazione è consultabile sul sito internet del Comune di Reggello, e sulle pagine Facebook del Comune di Reggello ed Eventi Reggello.