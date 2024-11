A processo fratelli che uccisero commerciante a Firenze

Andranno a processo i due fratelli brasiliani arrestati a Firenze per l’omicidio il 29 novembre 2023 di Safaei Chaikar Kiomars, commerciante iraniano di 72 anni, ammazzato per rubargli l’incasso della giornata.

L’uomo fu trovato senza vita nel proprio appartamento di via de Pinedo a Novoli. Nell’udienza preliminare di questa mattina il gup ha confermato tutte le imputazioni e le aggravanti per i due, accusati di omicidio e rapina in concorso.

I fratelli brasiliani, che in tempi diversi avevano lavorato per la vittima a un banco del mercato della Loggia del Porcellino, sono stati così rinviati a giudizio, udienza davanti alla Corte di Assise di Firenze il 9 gennaio 2025. Il 72enne viveva a Firenze dalla fine degli anni ’70, così come altri parenti, inseriti nel commercio cittadino.