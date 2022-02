A Prato arriva la grande bandiera della Marcia della Pace di Assisi

Prato – L a grande bandiera della pace di Assisi è stata presa in consegna da referenti di LIBERA e del Comitato promotore del 25 aprile a Prato per il presidio in programma domani pomeriggio alle 16.30, che ha raccolto la convergenza di altrettante associazioni e sindacati pratesi all’appello ‘NO guerra, riarmo e militarizzazione’.

DI SEGUITO IL COMUNICATO DIFFUSO:

“La luce in fondo al tunnel della pandemia” è tragicamente rappresentata dallo scoppio di un’altra guerra, stavolta in Europa dopo l’escalation di tensioni fra NATO e Russia ai confini dell’Ucraina.

Ci mobilitiamo per sollecitare l’interruzione del conflitto e la definizione della neutralità dell’Ucraina, con il netto rifiuto ad avventurismi bellici europei, chiedendo anzi una moratoria sugli armamenti ed il taglio delle spese militari anche in Italia.

La guerra è un crimine contro l’umanità e dobbiamo impegnarci per la pace con il fermo richiamo ai principi fondamentali della nostra Costituzione”, che all’art.11 sancisce come: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Lo sdegno per la situazione esasperata non può lasciarci indifferenti, perciò facciamo appello alla partecipazione della società civile a riunirsi sotto le insegne della pace per alzare la voce, contro le logiche di dominio predatorio, che causano devastazione e vittime anche civili”, conclude la nota.

Più iniziative, dopo quelle di ieri e la fiaccolata a Bagno a Ripoli del 27 febbraio, sono state annunciate nei prossimi giorni per l’attacco della Russia all’Ucraina. A Firenze oggi alle 15, in piazza de’Ciompi il gruppo +Europa Firenze organizza un presidio. Sempre a Firenze presidio anche il 26 novembre alle 10 sul ponte Santa Trinita, in occasione della manifestazione nazionale per la pace. Hanno annunciato la loro partecipazione Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio e il partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea di Firenze. Sempre sabato, presidio dalle 16.30 in piazza Duomo a Prato, a Viareggio (Lucca), flash mob alle 10 in piazza Maria Luisa organizzato dal Pd della Versilia. Diritti in comune di Pisa annuncia per il 26 febbraio alle 17, in piazza Garibaldi, un presidio. Sempre sabato flash mob promosso dall’Anpi, a cui aderisce anche la Cgil, in piazza Cavour a Portoferraio (Livorno). Il 27 febbraio, alle 18, promossa una marcia della pace a Pontassieve.