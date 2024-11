A Impruneta (Fi) il primo sportello di ascolto per donne vittime di violenza

A Impruneta il primo sportello di ascolto per donne vittime di violenza – Inaugurato presso la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze lo “Sportello Vanessa”, un punto sicuro di ascolto e orientamento per le donne del territorio vittime di violenza.

Un aiuto concreto per le donne vittime di violenza. È stato inaugurato presso la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze il primo “Sportello Vanessa” del territorio, destinato a supportare il comune di Impruneta e tutta l’area del Chianti fiorentino.

Presso la sede dell’associazione, in Viale della Repubblica 70, un gruppo di volontarie formate e sensibilizzate sui temi della violenza di genere è pronto ad accogliere e ascoltare tutte le donne che necessitano di supporto per affrontare situazioni di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, o per far fronte a minacce, coercizioni e altre forme di persecuzione. L’obiettivo è fornire un ambiente sicuro e accogliente, dove ogni donna possa sentirsi ascoltata e ricevere il supporto necessario per ritrovare serenità e la propria dignità.

Il Progetto Vanessa, acronimo di “Volontarie ANpas ESperte Sportelli Antiviolenza”, è un’iniziativa promossa da ANPAS per contrastare la violenza contro le donne. Con il supporto del Centro Antiviolenza Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, il progetto mira a costruire una rete di sportelli che offrono accoglienza, ascolto e orientamento, per garantire alle donne vittime di violenza un aiuto più diffuso e accessibile su tutto il territorio toscano.

“Abbiamo ritenuto giusto essere presenti tangibilmente su una tematica così importante. Se ne parla tanto, ma le azioni concrete spesso non vengono messe in atto. La Pubblica Assistenza di Tavarnuzze ha deciso di dar voce a chi in silenzio vive momenti difficili e delicati. Siamo orgogliosi del gruppo di nostre volontarie che si sono adoperate partendo da un corso di formazione per poter così dare un contributo puntuale e preparato.” – ha dichiarato Pietro Giannelli, presidente Pubblica Assistenza Tavarnuzze.

“È un passo concreto per la tutela delle nostre cittadine più vulnerabili,” hanno dichiarato la vicesindaca Laura Cioni e l’assessora Lara Fabbrizzi presenti all’inaugurazione – “Lo Sportello Vanessa rappresenta un supporto fondamentale per le donne in difficoltà, e con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la comunità di Impruneta è con loro e sarà sempre al loro fianco.”

Lo sportello d’ascolto “Vanessa” per le donne vittime di violenza è ora accessibile presso la sede della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze. Il servizio è operativo nei seguenti giorni e orari:

Lunedì dalle 16:00 alle 19:00

Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00

Venerdì dalle 20:00 alle 22:00

Per contattare lo sportello, è possibile scrivere all’indirizzo email progettovanessa@patavarnuzze@g mail.com o chiamare il numero 379 1102102, disponibile anche su WhatsApp per un supporto rapido e discreto.

L’Amministrazione del Comune di Impruneta ringrazia sentitamente tutti i volontari e i dipendenti della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze che, con grande impegno e dedizione, si sono adoperati nei mesi scorsi per dare vita a questo progetto. Un particolare ringraziamento va anche al presidente Pietro Giannelli, che ha coordinato con efficacia tutte le attività, contribuendo in modo determinante alla realizzazione dello Sportello Vanessa.