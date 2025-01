A Firenze migliora la qualità aria

Migliora la qualità dell’aria a Firenze. Lo sottolinea Palazzo Vecchio spiegando che nel 2024 il valore della media del biossido di azoto No2 della centralina di viale Gramsci è stato il più basso di sempre: 37 microgrammi/m3 a fronte dei 41 del 2023.

In particolare il biossido d’azoto per la prima volta è sceso al di sotto della soglia di 40 microgrammi, valore limite annuale per la protezione della salute. Nel 2024, si spiega ancora dal Comune di Firenze in una nota, si è confermato per il secondo anno consecutivo un decremento di 4 microgrammi rafforzando quindi il trend di riduzione delle medie annuali di No2 2015-2023, certificato da Arpat, sia alla centralina di viale Gramsci sia in generale in tutte le stazioni dell’agglomerato di Firenze.

“Questo è un impegno prioritario che ci siamo presi e che, come amministrazione, stiamo portando avanti – afferma la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani -. I dati ci confermano che stiamo andando nella direzione giusta e dimostrano che stiamo lavorando bene. Questi risultati sono il frutto di una serie di interventi congiunti perché come sappiamo è solo con una serie di politiche integrate che possiamo migliorare la vivibilità della città a partire dalla qualità dell’aria”.

“I dati dimostrano in modo inequivocabile che il lavoro degli ultimi due anni ha funzionato – spiega l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvie del comune di Firenze Andrea Giorgio -. Sono orgoglioso di aver operato con decisione per restituire ai fiorentini una qualità dell’aria che rispetta i limiti dell’Organizzazione mondiale della sanità”.

“Adesso – conclude Giorgio – dobbiamo mantenere stabile la situazione, per questo Firenze siamo al lavoro per mantenere tutti gli strumenti messi in campo e per questo chiederemo sostegno al ministero dell’Ambiente per rifinanziare le misure messe in campo. Vorrei fare un ringraziamento alle fiorentine e ai fiorentini, che sono riusciti assieme al Comune a vincere questa sfida difficile, così come alle categorie economiche, con cui abbiamo impostato attraverso un confronto proficuo tutte le azioni, e che hanno dimostrato grande attenzione al tema e grande responsabilità”.