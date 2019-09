500 Cosimo Caterina: fontane accese nel giardino della Villa Medicea di Castello e della Grotta degli Animali

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 22 settembre ci sarà l’accensione eccezionale delle fontane del giardino di Villa Medicea di Castello e della Grotta degli Animali. L’evento si terrà la mattina, alle 11.30 e alle 12.30. L’impianto idraulico delle fontane è stato recuperato anche grazie al contributo di Publiacqua.

Nel Giardino della Villa Medicea di Castello sabato 21 e domenica 22 settembre è inoltre in programma il penultimo appuntamento con le visite guidate gratuite tenute dai mediatori culturali di MUS.E. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione siglata con un Protocollo di Intesa tra il Polo museale della Toscana e il Comune di Firenze.

A cura del Polo Museale della Toscana con Unicoop Firenze e Stazione Utopia ci saranno le visite guidate per adulti e laboratori per i più piccoli (gratuiti) alle Ville medicee di Petraia e di Cerreto Guidi e al Giardino della Villa di Castello. Le visite sono realizzate nell’ambito del progetto “Toscana rivelata”, itinerari alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della regione.

Dal pomeriggio a tarda sera di sabato 21 settembre, in occasione della terza edizione di “Bellissima. Via Maggio per BIAF“,promossa dall’Associazione Via Maggio, la strada sarà imbandierata a festa e saranno allestite vetrine “medicee”.

Maggiori info sul sito del Polo Museale della Toscana.