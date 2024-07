41 milioni sequestrati a uomo d’affari russo, proprietario di immobili di prestigio a Firenze

A Firenze maxi sequestro a uomo affari di origini russe – Immobili, tra cui la storica e prestigiosa Torre del Gallo, un castello del XII secolo sulle colline di Firenze, e quote societarie per un valore di 41 milioni di euro sono stati sequestrati nel capoluogo toscano ad Alekszej Fedoricsev, 68 anni, imprenditore e uomo d’affari di origini russe, in passato inserito da Forbes tra i businessmen più ricchi di Russia, e fondatore della società Fedcom, specializzata nel commercio di fertilizzanti e materie prime.

Il sequestro, emesso dal gip del Tribunale di Firenze, è stato compiuto su richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inoltrata dalla procura specializzata anticorruzione di Kiev, in Ucraina. I beni sequestrati sarebbero frutto del reinvestimento di proventi illecitamente accumulati. Fedoricsev risulta indagato per i reati, commessi in Ucraina, di corruzione di pubblici funzionari, frode ai danni di una società pubblica ucraina attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli per un ammontare di oltre 60 milioni di dollari, e riciclaggio. Tutti fatti avvenuti a Kiev nel 2014 ma accertati nel 2017 e 2018. I riscontri, spiega la procura, hanno consentito di acclarare che l’uomo d’affari, reinvestendo parte dei proventi illecitamente conseguiti, è arrivato a detenere, tramite una fiduciaria con sede nel capoluogo toscano, la titolarità dell’intero capitale della società proprietaria dell’iconico e lussuoso complesso della Torre del Gallo, a Pian dei Giullari, sulla collina di Arcetri, immobile da cartolina inserito in uno dei luoghi più prestigiosi e ambiti del capoluogo toscano, dove Fedoricsev risiede saltuariamente. In particolare, spiega ancora la procura, tra i beni oggetto di sequestro figurano quote societarie, dal valore nominale di 3 milioni di euro, e quattro unità immobiliari, dal valore di quasi 38 milioni di euro, che saranno affidate ad un custode giudiziario nominato dal Tribunale. Fedoricsev, imprenditore russo-ungherese-monegasco, risiede a Monaco ed è cittadino ungherese e uruguaiano; è attivo soprattutto nel commercio di materie prime, con investimenti nel settore chimico e dei fertilizzanti, ed è anche proprietario di terminal marittimi. Ex patron delle squadre di calcio Fc Dynamo Mosca e Fc Rostov, oggi è sponsor dell’As Monaco Basket. L’imprenditore è difeso d’ufficio dai legali Michele Luzzetti e Michele D’Avirro.