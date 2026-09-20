28enne si allontana da casa, attivato piano di ricerche.

La prefettura di Firenze ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse a seguito dell’allontanamento di Samuele Di Maggio, nato nel 1998 e residente nel comune di Montelupo Fiorentino.

Il giovane, spiega la prefettura in una nota, si è allontanato dalla propria abitazione nella tarda serata di sabato 19 settembre. Porta occhiali da vista, è alto circa 190 centimetri,

ha corporatura magra, capelli corti castano scuro e occhi scuri e versa in una condizione di fragilità, necessitando di specifica terapia farmacologica. Al momento dell’allontanamento il 28enne indossava pantaloni chiari di colore beige, camicia a maniche lunghe bianca con righe azzurre, giacchino rosso e scarpe ginniche blu scuro. L’ultimo avvistamento risalirebbe alla notte del 20 settembre, in località Villanova di Empoli nei pressi del circolo tennis con direzione via Sotto Poggio per San Donato. Le ricerche sono affidate alla stazione dei carabinieri di Montelupo Fiorentino. Chiunque abbia informazioni utili ai fini del rintraccio o dovesse avvistare il giovane, spiega la prefettura, è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

Proseguono le ricerche del tredicenne, residente a Greve in Chianti (Firenze), che ieri

mattina si è allontanato dall’abitazione dei familiari affidatari. Gli accertamenti, condotti dai carabinieri, sono svolti anche su Firenze, città dove il ragazzo potrebbe essersi diretto.