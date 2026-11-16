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20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan. Il Disco della Settimana

By Giuseppe Barone

Da Bruce Springsteen ai Primal Scream, un cast stellare celebra l’eredità poetica di Shane MacGowan sostenendo i senzatetto dublinesi.

Uscito il 13 novembre 2026, per l’etichetta indipendente dublinese Rubyworks, 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan è un imponente album tributo dedicato all’eredità artistica e poetica dello storico frontman dei The Pogues.

Curato dalla moglie Victoria Mary Clarke insieme a John Kennedy, il progetto riprende nel titolo un’idea dello stesso MacGowan, che da tempo desiderava realizzare un disco intitolato proprio 20th Century Paddy.

Un cast trasversale tra leggende e nuove leve

La raccolta attraversa l’intero canzoniere di MacGowan riunendo icone internazionali, amici di lunga data e protagoniste della nuova scena irlandese e britannica. A fare da apripista al progetto è stata la rilettura di “A Rainy Night in Soho” affidata a Bruce Springsteen, che ha accompagnato l’uscita con un tributo scritto dedicato alla scrittura cruda e profonda del cantautore irlandese.

Accanto al Boss e agli stessi The Pogues, la lineup coinvolge nomi di primo piano come Tom Waits, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain, The Libertines, Steve Earle, Dropkick Murphys e Glen Hansard. Il disco include inoltre accoppiamenti inediti e apparizioni speciali, tra cui Hozier insieme a Jessie Buckley, Johnny Depp in duetto con Imelda May, Kate Moss, Damien Dempsey, David Gray, Lisa O’Neill, Moya Brennan e giovani formazioni come The Murder Capital, Amble e Picture This.

L’impegno benefico per Dublino

In linea con l’attenzione e l’empatia che MacGowan ha sempre riservato alle persone più fragili della sua città — culminate nella sua ultima esibizione dal vivo al Christmas Eve Busk del 2021 — l’iniziativa ha una forte finalità solidale: il 50% delle royalty degli artisti verrà devoluto alla Dublin Simon Community, organizzazione impegnata nell’assistenza sanitaria, nell’accoglienza e nel reinserimento sociale delle persone senza fissa dimora nella capitale irlandese.

Oltre ai formati standard, l’opera è distribuita anche in una prestigiosa edizione limitata Deluxe Bookpack composta da 3 LP, 2 CD e un libro illustrato di 56 pagine ricco di memorabilia e note di copertina.

Con:

Amble – The Snake With the Eyes of Garnet
Bob Geldof – St. John Of Gods
Camille O’Sullivan – You’re The One
Cronin – London You’re A Lady
Damien Dempsey – Sally MacLennane
David Gray – The Old Main Drag
David Keenan – The Sick Bed of Cuchulainn
Garron Noone – White City
Jimmy Artache – USA
Johnny Mac and The Faithful – Fiesta
Kate Moss – Lonesome Highway
Liam Ó Maonlaí – The Broad Majestic Shannon
Lisa Moorish & Another Day – Rain Street
Lisa O’Neill – Dark Streets of London
Madra Salach – Turkish Song of the Damned
Moya Brennan – Mother Mo Chroi
Mundy – Victoria
Picture This – Aisling
Pinch of Snuff – Donegal Express
Primal Scream – A Pair of Brown Eyes
Steve Earle – If I Should Fall From Grace With God
The High Kings – Streams of Whiskey
The Jesus And Mary Chain – I’ll Be Your Handbag
The Libertines – Sayonara 
The Murder Capital – The Song With No Name
The Pogues – Gabrielle
Tom Creagh – Paddy Public Enemy No. 1
Tom Waits – Summer In Siam
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