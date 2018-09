20mila avvisi mancato pagamento ticket sanitario

Firenze, sono in arrivo 20mila lettere di avviso bonario dell’Asl Toscana centro nei confronti di coloro che non si sono presentati a visite ed esami prenotati e non disdetti entro le 48 ore precedenti e non hanno provveduto a pagare il ticket.

Gli avvisi per mancato pagamento del ticket, per un importo complessivo di circa 435 mila euro e relativi a 15.937 prestazioni, saranno recapitati per posta ordinaria.

“In questi casi – si spiega in una nota diffusa dalla Asl – viene applicato un ‘malum’, la sanzione prevista dalla normativa regionale che discende a sua volta da quella nazionale; l’importo è pari al ticket della prestazione diagnostica o della visita specialistica non effettuate, senza applicazione della fascia aggiuntiva modulata sul reddito”.

Su ogni avviso sarà riportato il numero del call center Cup 840003003, al quale sarà possibile rivolgersi per informazioni.

“L’annullamento del ‘malum’ – precisa sempre la Asl – potrà avvenire solo per casi specifici e particolari”.

Coloro che non risponderanno o non provvederanno al pagamento “riceveranno nei prossimi mesi un processo verbale recapitato con atto giudiziario, a titolo di vera e propria sanzione, con aggravio di spese amministrative e postali”.