2 giugno: la Toscana a scuola con la Costituzione

2 GIUGNO: Mazzeo, “Assieme a tutte le consigliere e consiglieri regionali abbiamo promosso una iniziativa particolare in vista del 2 giugno: consegnare la Costituzione della Repubblica italiana e lo statuto della Regione Toscana alle ragazze e ai ragazzi che si apprestano a svolgere la maturità.

Nell’ambito di queste iniziative ho avuto la fortuna di poter invitare, ad un confronto aperto con le studentesse e gli studenti del liceo Carducci di Pisa, la giudice della Corte costituzionale Emanuela Navarretta. E’ stata una mattinata bellissima, di grande arricchimento e stimolo per tutti coloro che hanno partecipato in presenza o da remoto”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, nella sua newsletter.

“Ammetto che l’emozione di tornare a vedersi in presenza e di ritrovare i ragazzi nelle loro classi dopo mesi di Dad è stata fortissima – sottolinea Mazzeo . Ed è stato davvero bello “sentire” che queste occasioni di confronto hanno rappresentato un arricchimento e una contaminazione reciproca. il fatturato di un’azienda può essere compensato dai ristori, ma la mancanza di socializzazione, l’incontro con i compagni di classe e con i professori, il confronto quotidiano in aula delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi non potrà mai essere ricompensato.

Ed è per questa ragione che, come Consiglio Regionale, vogliamo aprirci sempre di più a loro per ascoltarli, cercare di capirli e soprattutto produrre le risposte necessarie a garantirgli una vita migliore, dove possano fare emergere tutte le loro energie, tutte le loro intelligenze, tutte le loro passioni”.