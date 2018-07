16enne tenta di sventare furto e viene aggredito a Firenze

Un giovane di 16 anni è stato preso per il collo e spintonato dal ladro che aveva sorpreso mentre sfilava un portafoglio dallo zaino di una turista.

Il ladro facendosi largo, ha preso il portafoglio ed è fuggito via con un complice. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio in via della Scala. Il 16enne comunque è rimasto illeso.

Secondo quanto ricostruito, quando lo ha visto commettere il furto, il 16enne si è messo a gridare e si è avvicinato per sventare il colpo. Il ladro però ha reagito allontanandolo e dicendogli di non intromettersi. Alla scena hanno assistito alcuni passanti. Sul posto è intervenuta la polizia. Indagini in corso.