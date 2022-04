🎧 150 anni dell’Istituto Geografico Militare: consegnato il pegaso d’oro

By

Consegnato il Pegaso d’Oro da parte della Regione Toscana all’Istituto Geografico Militare di Firenze per i suoi 150 anni di storia.

Una vera e propria eccellenza, dentro e fuori dai confini italiani. L’Istituto Geografico Militare di Firenze compie 150 anni (il prossimo 27 ottobre) e la Regione, in virtù ‘della estrema rilevanza, unicità e peculiarità professionale espressa dall’istituto, del valore civile oltre che militare del suo ampio campo d’azione, del legame col territorio e quindi dell’eccellenza di carattere regionale, nazionale e sovranazionale’ ha deciso di conferirgli il Pegaso d’Oro. La massima onorificenza della Regione è stata istituita nel 1993 per segnalare al pubblico encomio cittadini italiani o di altri Paesi, che hanno reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale attraverso la loro opera.

In podcast l’intervista al Governatore toscano Giani e al  Generale Pietro Tornabene, a cura di Lorenzo Braccini.Â

La cerimonia si è svolta oggi in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati. A condurla il presidente Eugenio Giani che ha consegnato il Pegaso d’Oro al Comandante dell’IGM, il generale di Divisione Pietro Tornabene. Tra i partecipanti anche il generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, Comandante del Comando Militare della Capitale, ente dell’Esercito Italiano dal quale l’IGM dipende.

La delibera di conferimento del massimo riconoscimento regionale indica tra le motivazioni ‘eccellenza e vastità del servizio reso, di carattere militare e civile, alla comunità intera, nazionale e sovranazionale attraverso il proprio lungo e illustre operato’. Il campo di attività dell’IGM è infatti molto vasto e va ben oltre lo specifico settore in cui opera.

L’IGM è l’Ente Cartografico di Stato e funge da polo tecnico, scientifico, produttivo, culturale, archivistico, commerciale e formativo nel settore delle informazioni geografiche, intese in tutte le componenti: geodesia, telerilevamento, topografia, fotogrammetria, cartografia e sistemi informativi territoriali sia in campo civile che militare. E’ anche il principale referente nazionale per l’adeguamento di tutta la produzione cartografica alle direttive UE.