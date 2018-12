10 nuovi pini alla stazione di Santa Maria Novella

Dieci pini sono stati piantati ieri alla stazione di Santa Maria Novella. Bettini: “Come promesso facciamo rinascere l’area più bella di prima”

Tornano i pini alla stazione di Santa Maria Novella. Dopo i dieci pini messi a dimora l’autunno scorso, altri dieci sono stati piantati ieri, completando così il rimboschimento dell’area verde intorno alla grande opera di Michelucci.

Si tratta infatti dell’ultimo atto di una serie di lavori iniziati nell’estate 2017 col taglio dei vecchi pini, da tempo malati e a rischio caduta, e con la conseguente operazione di sostituzione con nuove piante.

“Come promesso – sottolinea l’assessore all’ambiente Alessia Bettini – dopo ogni abbattimento interveniamo sempre con nuove piante in numero uguale o superiore. Nel caso della stazione i vecchi pini avevano ormai completato il loro ciclo vitale ed è stato necessario, anche se doloroso, abbatterli per garantire l’incolumità delle persone. Ma fin da subito avevamo annunciato che ne avremmo piantati altrettanti, della stessa specie, così come prescritto dalla sovrintendenza: dieci lo scorso autunno e dieci adesso, con la pavimentazione della nuova tramvia completata”. I pini sono stati messi a dimora ieri, sul lato di via Valfonda, e sono alti circa quattro metri. “L’area della stazione – continua Bettini – sta diventando più bella e curata di prima: oltre ai nuovi alberi anche il prato dal lato della Basilica è stato completamente rifatto grazie a una sponsorizzazione privata e aggiunge decoro e ordine a tutta la zona”.