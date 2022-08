🎧Scuola: bidelli e segreterie, a settembre quale apertura in Toscana? Intervista alla Flc Cgil Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:37 Share Share Link Embed

Scuola: l’Ufficio scolastico regionale dice ‘niente problemi di copertura per settembre’ ma il sindacato lancia l’allarme per il personale Ata e annuncia un’assemblea provinciale per i lavoratori di Firenze, a fine agosto.

Intervista al segretario generale Flc Cgil Firenze, Emanuele Rossi

“Non credo che ci saranno problemi di copertura, con personale a tempo determinato o indeterminato, per l’avvio dell’anno scolastico” a settembre 2022 in termini di docenti, mentre “per il personale Ata in questo momento penso che siamo sostanzialmente in linea con i fabbisogni”. Lo ha affermato Roberto Curtolo, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, a margine della presentazione di un accordo in Regione.

“Per quanto riguarda il personale di sostegno, tutte le certificazioni arrivate sono state prese in considerazione, e’ stato calcolato il fabbisogno necessario, e su questo fabbisogno ci siamo impegnati a dare copertura alle necessita’”, ha detto Curtolo, secondo cui tuttavia “probabilmente qualche situazione sporadica dovra’ essere affrontata successivamente con altre deroghe: pero’ la deroga per il personale che e’ stata gia’ richiesta ora e’ a copertura di tutto quanto noto a venerdi’ scorso. Il nostro deficit e’ sul personale specializzato: all’inizio dell’anno ciascun ufficio provinciale organizzera’ dei percorsi di formazione”.

Per Emanuele Rossi, Flc Cgil “I numeri sulla carta non garantiscono l’apertura delle scuole e testimoniano una sofferenza cronicizzata di sotto organico per amministrativi, tecnici e ausiliari”. Il sindacato ha lanciato la campagna La scuola non chiude d’estate’ con una raccolta di adesioni che porterà a fine agosto ad un’assemblea provinciale dei lavoratori per decidere il da farsi ed eventuali mobilitazioni.