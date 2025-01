www.controradio.it šŸŽ§Nei prossimi due anni l'Asl Toscana Centro potrebbe perdere 100 medici specialisti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

InĀ Toscana, dal primo gennaio al 30 novembre 2024, nel sistema sanitario pubblico tra pensionamenti e dimissioniĀ se ne sono andati 503 mediciĀ a tempo indeterminato eĀ ne sono entrati 380, unĀ calo di 123 professionisti. Secondo la stima del sindacato Anaao Assomed dei dati del piano dell’ASL Toscana Centro,Ā La situazione nei prossimi due anni quanto a calo del personale sanitario non migliorerĆ : “stipendi troppo bassi e condizioni di lavoro sono i problemi principali, dobbiamo trovare una soluzione”

Servizio di V.G

Nei prossimi due anni, cioĆØ nel 2025 e nel 2026, il numero di medici specialisti in servizio nei presidi di competenza dellā€™Asl Toscana Centro si ridurrĆ di circa cento unitĆ , delle quali una cinquantina riguarderanno gli ospedali della zona fiorentina, fatta eccezione per CareggiĀ che invece fra 2025 e 2026 non perderĆ nessuno. A lanciare lā€™allarme ĆØ il sindacato Anaao Assomed, che citando i dati del piano del personale dellā€™Asl Toscana Centro parla di 360 uscite e di 314 ingressi nel sistema sanitario nei prossimi due anni.

Una perdita che si traduce non solo nel minor numero di specialisti a disposizione del sistema sanitario, ma anche in aggravio delle condizioni di lavoro dei medici che rimarranno in servizio, costretti a turni piĆ¹ lunghi, e un aumento generale dei costi della sanitĆ .

“Con questa prospettiva i medici saranno costretti a fare ancora attivitĆ aggiuntiva, con un aggravio della spesa sanitaria ā€“ spiega il segretario di Anaao Assomed Gerardo AnastasioĀ ā€“ Arriviamo alla cosiddetta gobba pensionistica che avevamo preannunciato anni fa. Dal 2027 la situazione dovrebbe migliorare, intanto perĆ² bisogna affrontare il presente e lā€™immediato futuro”.

I problemi principali, come negli ultimi anni, ci saranno soprattutto neiĀ pronto soccorsoĀ e per laĀ chirurgia, perchĆ© i piĆ¹ giovani scelgono sempre meno chirurgia generale e dalla specializzazione di medicina e chirurgia dā€™urgenza. I posti adesso ci sarebbero, visto che con il Covid sono state aumentate le borse per la specializzazione, a mancare sono invece i candidati. “GliĀ stipendi bassiĀ e le condizioni di lavoro sono i due problemi principali che bisogna affrontare ā€“ spiega ancora Anastasio ā€“ Uno specializzando a Firenze prende 1200 euro al mese, come puĆ² pensare di mantenersi da solo senza lā€™aiuto della famiglia? Dobbiamo modificare prima di tutto lā€™inquadramento dei giovani garantendo loro contratti di formazione lavoro che forniscono maggiori coperture. Inoltre servono una maggiore flessibilitĆ di orario e unĀ turnoverĀ oltre il cento per cento per migliorare i turni di lavoro e quindi le condizioni complessive. Sono battaglie che portiamo avanti a livello nazionale, mentre a livello regionale, dove ĆØ stato fatto qualcosa per migliorare la situazione, come i concorsi aperti agli specializzandi, sarebbe opportuno estendere lā€™accordo sul tutoraggio che cā€™ĆØ per Careggi. Funziona e motiva i giovani medici perchĆ© lā€™attivitĆ ĆØ riconosciuta e retribuita, anche se non con cifre elevate”.