🎧Nasce Urban Lab San Jacopino: un laboratorio sociale e culturale nel quartiere

Lo scorso 25 novembre è nato, per volere di alcuni abitanti del Quartiere 1 di San Jacopino ,  Urban Lab San Jacopino Aps, un progetto che intende coinvolgere gli abitanti del quartiere più popoloso e multiculturale di Firenze, facendo rete con le altre associazioni di quartiere. L’obiettivo dell’associazione è trasformare questa zona in un laboratorio sociale, dove le persone possano riscoprirsi comunità attiva, attraverso una serie di iniziative culturali multidisciplinari.

Un’idea di vita comunitaria a San Jacopino attraverso eventi culturali che raccontino il quartiere, laboratori per bambini e ragazzi che li coinvolgano nel ridisegnare i luoghi pubblici, oppure iniziative che diano voce agli abitanti, raccogliendo le loro storie e i loro desideri. Un presidio culturale, un’associazione attiva sul territorio, un evento che coinvolge gli abitanti non sono solo momenti di arricchimento personale, strumenti per prevenire il degrado e favorire il dialogo nella visione dell’associazione. Il compito di Urban Lab San Jacopino è duplice: da un lato creare presidi culturali, dall’altro formare una rete di persone che li rendano vivi e pulsanti. “Non bastano le mura: serve una comunitĂ che le animi” dichiara Antonella Di Noia, presidente di Urban Lab.

Urban Lab San Jacopino, che ancora è alla ricerca di una sede, è disponibile a collaborazioni con partners ed intrattiene costantemente relazioni con gli stakeholders e con le Istituzioni, al fine di garantire le risorse necessarie da investire nel supportare i bisogni dei cittadini nella vita di quartiere. Per aderire alle attività che Urban Lab San Jacopino propone, viene richiesta la sottoscrizione ad una tessera associativa attraverso il versamento di una quota annuale. Chiunque intenda associarsi o anche solo offrire il proprio contributo donando una quota in forma volontaria, può farlo.

“Accogliamo con favore la nascita di Urban Lab San Jacopino. Un’associazione – hanno detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini e il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli – nata col chiaro intento di voler valorizzare l’identità di questa popolosa zona del centro storico piena di tante attività commerciali e di tanti servizi offerti ai cittadini. Il nostro obiettivo, come Amministrazione, è di collaborare con questa realtà propositiva che intende impegnarsi sia a livello culturale che sociale per trasformare questo luogo in una comunità , dimostrando che, attraverso cultura e socialità , si può costruire sicurezza”.

“URBAN LAB è un progetto ambizioso nato con l’idea di raccontare e valorizzare l’anima autentica che caratterizza il quartiere San Jacopino attraverso la creazione di un laboratorio sperimentale in cui ciascun cittadino possa sviluppare senso di appartenenza, senso di responsabilitĂ collettiva e costruire attraverso il presidio culturale e sociale del quartiere un’idea di cittĂ e di virtuosa comunità ” ha detto la presidente Antonella Di Noia. “Per noi è fondamentale la partecipazione e la collaborazione con tutte le realtĂ attive nel quartiere perchĂ© solo insieme si può costruire un quartiere vivibile dinamico e sicuro”.