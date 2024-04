🎧Morte Mattia Giani: defibrillatori e impianti sportivi, quando la legge non è applicata

Morte Mattia Giani: “Procederemo per vie legali non per accanirsi sulla società o sul 118, non vogliamo questo, ma solo perché quanto accaduto a nostro figlio non accada ad altri ragazzi in futuro, lì non c’era né ambulanza né medico, solo i massaggiatori della squadra ed il defibrillatore è arrivato in un secondo momento ma nessuno lo sapeva usare, è come se non ci fosse stato. Quando è arrivata la seconda ambulanza col medico, sono state tirate fuori tutte le apparecchiature, Mattia è stato defibrillato ma ormai troppo tardi”. Così ai cronisti Sandro Giani, padre di Mattia, il calciatore 26enne morto in ospedale dopo un malore sul campo di gioco.

Medici e ambulanza in ritardo. E nessuno che sapesse usare il defibrillatore. Sono accuse pesanti quelle del padre di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino United che domenica scorsa ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto a Campi Bisenzio ed è deceduto poi lunedì mattina all’ospedale di Careggi di Firenze. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l’omicidio colposo, ma al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il pm Ledda disporrà l’autopsia, che si terrà entro domani e non è escluso che emetta degli avvisi di garanzia. Ma intanto i genitori attaccano sulla tempistica e su eventuali negligenze nei soccorsi. Noi cerchiamo di fare il punto sulla presenza e l’uso dei defribrillatori negli impianti sportivi.