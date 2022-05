🎧 Inaugurato il nuovo parco a San Bartolo a Cintoia: 4 ettari di sport e tempo libero

By

San Bartolo a Cintoia (Firenze) – nel nuovo parco, un campo da basket, due tavoli da ping-pong, un campo di pallavolo, alberi ‘acchiappasmog’ e a breve anche un’area cani.

Inaugurato il nuovo parco di San Bartolo a Cintoia. Un polmone verde di 4 ettari, all’interno del Quartiere 4, accanto al Palawanny, in stretto contatto con la cittadinanza. Sarà un parco aperto, senza recinzioni, illuminato la sera, dove i cittadini potranno trascorrere il loro tempo libero facendo sport, passeggiando e socializzare.

All’interno del parco che ha visto un investimento di 600mila euro, un campo da basket, due tavoli da ping-pong, un campo di pallavolo, un’area ballo per gli anziani e per i più piccoli, un’area fitness e a breve anche un’area cani. Si tratta del secondo parco sportivo più grande della città, dopo Campo di Marte nel Quartiere 2. Un’area a libera fruizione di sport che si differenzia dagli impianti sportivi chiusi, come ci tiene a sottolineare il Presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni.

In podcast l’intervista completa al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, e al sindaco di Firenze Dario Nardella, a cura di Lorenzo Braccini.

Un parco verde attrezzato con nuove alberature piantate grazie al progetto ‘Air Fresh’ del Cnr che mira a impiantare specie arboree adatte a migliorare la qualità dell’aria e a rimuovere gli inquinanti atmosferici. 150 alberi ‘acchiappasmog‘, molto ravvicinati tra loro, per dare l’effetto di un bosco. 20 cipressi, 70 tigli, 15 aceri rossi, 15 aceri italici e 30 olmi.

Uno dei piazzali è attrezzato con strumenti per l’attività motoria degli anziani; l’altro è dedicato ad attività di danza e spettacoli. L’area giochi per i più piccoli è costruita sulle esigenze dei bambini con difficoltà motorie e percettive. Il parco si inserisce nel grande polo sportivo di San Bartolo a Cintoia che prevede, oltre al campo di football già esistente e al Palawanny, anche una piscina e una palestra per la ginnastica artistica. Lungo la fascia settentrionale è previsto un lungo spazio destinato a parcheggio, al quale sarà affiancata una pista ciclabile.

“Un’area per la prima volta popolata da vita e da tanti cittadini che da subito hanno cominciato ad apprezzare questo parco – ha detto l’assessore Del Re -. Un lavoro in progress, che sarà arricchito anche con altro verde, area cani e attrezzature, mentre sono già state messe a dimora le 150 piante con il progetto Airfresh del Cnr per monitorare l’abbattimento delle emissioni e la qualità dell’aria”.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani, la vicesindaca Alessia Bettini, l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re, l’assessore allo Sport Cosimo Guccione, il presidente del Consiglio comunale Luca Milani, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e i presidenti delle commissioni Ambiente Leonardo Calistri e Urbanistica Renzo Pampaloni.