🎧Il Maggiolino alla Specola, per conoscerlo e ‘giocarci’

Un modello 3D in grande scala del Maggiolino marmorizzato è al centro dell’installazione “A Bit of Beetle”, una mostra temporanea ideata da WE RAD, agenzia creativa di comunicazione con sede a Firenze, in collaborazione con l’Università di Firenze. L’allestimento dedicato a questo

AUDIO David Caramelli presidente del Sistema museale d’Ateneo e Bianca Borri creative director e co-founder We Rad.

Il cuore dell’esibizione è l’installazione di un modello 3D in grande scala (alto 1 metro) del Maggiolino marmorizzato – Coleottero dalle caratteristiche biologiche uniche, che rappresenta un simbolo emblematico della perdita di biodiversità in ambiente urbano. Tale perdita non riguarda solo le specie minacciate, ma costituisce una seria minaccia per l’equilibrio ecologico del pianeta e per il patrimonio culturale, poiché la biodiversità racconta la storia evolutiva della vita sulla Terra. All’interno dell’aula polifunzionale del museo, con la quale i visitatori potranno interagire grazie a supporti tecnologici avanzati, si potrà vivere un’esperienza di gamification che mira a sensibilizzare il pubblico in modo innovativo e coinvolgente. Sarà possibile personalizzare l’installazione ed effettuare giochi interattivi con il modello di Maggiolino marmorizzato e osservarne i dettagli grazie a video mapping e controller digitali presenti all’interno di una grande scatola entomologica interattiva.

Il Maggiolino marmorizzato è uno degli abitanti più affascinanti dei nostri ecosistemi: si distingue per la sua livrea scura con screziature bianche di apparenza marmorea. Come la maggior parte dei Coleotteri, il Maggiolino ha una fase larvale molto lunga, anche di anni e una fase adulta di pochi mesi; ogni stadio di sviluppo è legato al mantenimento di delicati equilibri ecologici e pertanto all’integrità degli ecosistemi. Recentemente è stato distrutto uno degli habitat di maggior rilievo per il Maggiolino nella nostra regione: il Lungarno Vespucci, a Firenze. Nonostante l’importanza scientifica dell’area e le numerose segnalazioni, le normative nazionali e internazionali a tutela di questa specie sono state ignorate.

“A Bit of Beetle” è un progetto nato dall’impegno di WE RAD, società benefit certificata B Corp, nel promuovere la sostenibilità ambientale e la protezione della biodiversità, attraverso design, tecnologia e la creatività. Il progetto ha ricevuto l’approvazione del Consiglio scientifico del Sistema Museale di Ateneo.

Il progetto è stato realizzato grazie alla partecipazione di ABC tipografia; Andrea Aiello; Andrea Biagioni; Assiboni, Avuelle; B Lab Italia; Bernardo Borri; Ciapetti Lab; Colorpix; Derivative; Filippo Rossi Muller; Flasa Allestimenti; Giannini & C; Iacopo Nerozzi; K-array; Kentstrapper; Luca Chiti; Sowhat; That’s video; The Social Hub; Zetafonts.