www.controradio.it 🎧 Turismo, Funaro, 'una legge speciale per Firenze, sul modello Venezia' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:02 Share Share Link Embed

‘Dobbiamo intervenire sulle keybox a Firenze’ ha aggiunto la sindaca parlando al convegno ‘Verso il G7 del turismo’ turismo sostenibile, affitti brevi, diritto all’abitare: una sfida europea’. ‘Domani annunceremo nuove misure sul tema’

“Esiste già una legge speciale per Venezia, basta aggiungere ovviamente questa attenzione anche alla città di Firenze, per cui avere la possibilità di avere la legge per Venezia estesa alla città di Firenze”. Lo ha ribadito Sara Funaro, sindaca di Firenze, intervenuta oggi al convegno ‘Verso il G7 del turismo‘ turismo sostenibile, affitti brevi, diritto all’abitare: una sfida europea’.

Funaro ha spiegato che “l’assessore Vicini oggi in Consiglio comunale porterà la delibera sullo stop all’apertura di certi esercizi commerciali in 40 strade, sia all’interno del centro storico che fuori, è chiaro che noi abbiamo come priorità assoluta quella di avere una città che sia prima di tutto a misura di residente, che sia una città che conservi la propria tradizione e la propria identità, in particolar modo con il commercio, l’artigianato, e con i cittadini che ci vivono, per cui questa continuerà a essere la nostra richiesta che io continuerò a portare avanti nei confronti con l’amministrazione e col governo”.

Per la sindaca “abbiamo un tema in città che è molto legato sia a presenze molto numerose di turisti, sia di difficoltà di accesso all’abitare per gli studenti, per i lavoratori, per le famiglie e per tutti i nostri cittadini, con un aumento che negli anni sta crescendo sempre di più di affitti turistici brevi, per cui con un rischio per le altre cittadine di non trovare casa. Noi abbiamo preso una serie di provvedimenti, ma ribadiamo la necessità di avere norme e la possibilità di regolamentare: i sindaci conoscono il territorio, conoscono i bisogni del territorio, e hanno bisogno di avere strumenti per poter intervenire”.

“Sappiamo benissimo che c’è la necessità anche di intervenire sulle keybox” ha aggiunto Funaro in riferimento alla scatolette che contengono le chiavi delle case date in locazione breve.

“Domani -ha precisato Funaro- con l’assessore Vicini annunceremo anche tutta un’altra serie di misure sempre legate alla questione del turismo”. “E’ da tempo che con l’assessore Vicini abbiamo iniziato a lavorare”, ha affermato Funaro, a margine del convegno ‘Verso il G7 del turismo’ turismo sostenibile, affitti brevi, diritto all’abitare: una sfida europea’ in corso a Firenze.

“Lo dico non solo da sindaca ma da residente nel centro storico – ha aggiunto -, se mi ritrovo in un palazzo storico le keybox attaccate, una decina di keybox che sono messe negli anelli del portone o addirittura nelle rastrelliere delle biciclette, penso che questa non sia assolutamente la risposta che una città come Firenze deve dare”.