Firenze, presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana, il percorso partecipativo “Stati Generali spettacolo dal vivo, pensata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e promossa con Regione Toscana ed Anci Toscana.

‘Stati Generali spettacolo dal vivo in Toscana’ è un percorso dì ‘partecipazione e comunicazione generativa’ che vuole coinvolgere diffusamente il mondo dello spettacolo dal vivo in Toscana, dopo due anni di gestione pandemica.

Attraverso una fase innovativa di conversazione costruttiva on line su una piattaforma espressamente dedicata, verrà elaborata un’analisi strutturata restituita in un documento di sintesi delle proposte emerse che verrà illustrato e restituito al Presidente della Regione Toscana durante un evento successivo in presenza al Cinema Teatro la Compagnia di Firenze.

In podcast l’intervista alla presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti ed il responsabile Cultura Anci Toscana, Simone Mangani.

Il percorso mira a ricostruire una comunicazione fattiva fra l’immenso potenziale della vasta e articolata comunità del mondo dello spettacolo toscano e i decisori politici, dando a questi ultimi, indicazioni strategiche, chiare e concrete circa i contenuti da cui ripartire per il rilancio del settore.

Proprio per garantire questa spinta propulsiva e costruttiva il percorso è stato costruito e coordinato da un Comitato Tecnico Scientifico (Fondazione Toscana Spettacolo, Regione Toscana, Anci Toscana e il Lab CfGC) che, in stretta collaborazione con alcuni partecipanti ai tavoli di lavoro afferenti al mondo dello spettacolo dal vivo, ha individuato gli argomenti da discutere e approfondire all’interno dei tavoli di lavoro del processo comunicativo.

I 4 tavoli di lavoro saranno aperti dal 24 febbraio al 10 marzo 2022, 24 ore su 24, per poter dare la possibilità a tutti gli interessati di contribuire alla discussione, di approfondire spunti e avanzare suggerimenti per rilanciare l’intero settore dello spettacolo dal vivo in Toscana.

Le persone interessate potranno iscriversi al percorso partecipativo dal17 febbraio raggiungendo il sito web della Fondazione Toscana Spettacolo