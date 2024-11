www.controradio.it 🎧 Salviamo Firenze: 'Nardella tra i responsabili bolla immobiliare, ridicolo suo vertice su overtourism" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Il comitato Salviamo Firenze ha organizzato un presidio di protesta sotto palazzo Borghese dove si svolge il convegno ‘Verso il G7 del turismo’ turismo sostenibile, affitti brevi, diritto all’abitare: una sfida europea’ organizzato dall’ex sindaco di Firenze.

Nardella a Firenze è stato tra gli artefici della ” messa in vendita di ogni proprietà pubblica ai fondi di investimento internazionali, perché qui realizzassero interventi per la loro clientela di lusso. Complice l’insieme di norme urbanistiche da lui promosse per agevolarli in ogni intervento”.

Ed è dunque ridicolo che Nardella abbia organizzato un contro G7. Lo afferma Massimo Torelli di Salviamo Firenze X viverci parlando del convegno ‘Verso il G7 del turismo’ – ‘Turismo sostenibile, affitti brevi, diritto all’abitare: una sfida europea’.

“La bolla immobiliare che devasta la città è in gran parte legata alla sue azioni e alle norme da sindaco di Matteo Renzi – aggiunge Torelli in una nota -. A breve Dario Nardella non sarà ricordato solo per questo, sarà ricordato per avere impedito, mostrando la sua fedeltà ai grandi fondi di investimento che stanno comprando Firenze, lo svolgimento nel 2023 del referendum Salviamo Firenze che voleva rompere questo cordone ombelicale tra l’Amministrazione e la speculazione. Per sempre sarà ricordato come il sindaco del brutto, con lo Student-hotel di viale Belfiore e il residence extra lusso dell’ex Teatro comunale”. Francesca Conti, del comitato Salviamo Firenze X viverci, ricorda alcune proprietà pubbliche fiorentine passate a fondi di investimento: “L’ex teatro comunale, l’ex caserma Vittorio Veneto in costa San Giorgio, palazzo Vivarelli Colonna, ex assessorato alla cultura del Comune di Firenze in via Ghibellina”.

E ancora, “l’ex ospedale miliare San Gallo, le ex poste nuove di via Pietrapiana, il Palazzo ‘Del sonno” in viale Spartaco Lavagnini, l’ex Manifattura tabacchi, le ex officine grandi riparazioni, la sede ex Enel in via Salvagnoli, l’ex ospedale militare di Monte Oliveto, l’ex caserma Cavalli in piazza del Cestello, l’ex caserma Redi, l’Istituto Demidoff e l’Istituto Sant’Agnese”.