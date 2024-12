www.controradio.it 🎧 Regione, Bilancio di previsione: in maxiemendamento 2 milioni per Toscana Diffusa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

Risorse per 2 milioni per la legge sulla Toscana Diffusa e la conferma di 10 milioni, già annunciati nei giorni scorsi, per abbattere le liste di attesa. Questi i due interventi più rilevanti del maxiemendamento che il presidente della Regione Eugenio Giani ha fatto emergere presentando il bilancio di previsione per il 2025. “Quello che può venire fuori da questo bilancio – ha detto – è un sostegno autorevole alle politiche che i comuni fanno”.

La manovra finanziaria, composta da bilancio 2025-2027, nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (Defr), legge di stabilità e relativo collegato per l’anno prossimo, dovrebbe andare in discussione in aula da domani. Sempre domani, alle 11, scadranno infatti i termini per presentare emendamenti. Tra gli interventi previsti nel maxiemendamento, secondo quanto spiegato in commissione dallo stesso Giani, ci sono 2 milioni di accantonamento per attivare contributi mirati per la Toscana diffusa.

Tra questi l’apertura di negozi nei borghi storici e per aiutare le giovani coppie con gli affitti. Previsto anche un sostegno per Lunigiana e Garfagnana colpite da eventi climatici e da frane (1 milione a Podenzana; 320mila euro a Filattiera; 900mila euro a Coreglia); 4,29 milioni nel 2025 e 1,15 nel 2026-2027 per spostare sulla strada regionale il flusso di camion che attraversa Minucciano (Lucca); 200mila euro a Santa Luce (Pisa) per il centro civico; 800 mila euro a Montalcino (Siena) per alleggerire l’attraversamento della frazione di Torrenieri; 1 milione (su tre anni) per il Comune di Pontassieve (Firenze) per completare il centro ricerche, 400 mila euro a Collesalvetti (Livorno) per l’acquedotto leopoldino.

E ancora, 1,5 ,ilioni per la rete di teleriscaldamento di Arcidosso (Grosseto), 1,2 milioni per la scuola Chini a Camaiore (Lucca), 500mila euro per la ristrutturazione del convento di Carmignano (Prato), 115mila euro per un campo da tennis a Poggibonsi (Siena), 700mila per il nuovo asilo a San Casciano (Firenze), 700mila euro per interventi sul patrimonio pubblico di Castelnuovo Berardenga (Siena), 700mila euro per agevolazioni fiscali agli enti del terzo settore e 200mila euro di contributo alla provincia Pistoia per interventi di viabilità.