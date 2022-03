🎧 Publiacqua lancia i Bandi Cultura e Sport 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:52 Share Share Link Embed

Firenze, al via i Bandi 2022 per Cultura e Sport di Publiacqua, che come già l’anno passato, anche quest’anno, sono dedicati alle realtà sportive e culturali per le quali viene messo a disposizione l’importo complessivo di 250.000 euro.

Il Bando Sport di Publiacqua va a sostenere tutti quei soggetti che svolgono attività di carattere sociale “utilizzando” lo sport come strumento educativo e di inclusione, di recupero e di socializzazione, mentre il Bando Cultura va a finanziare la produzione e realizzazione di eventi culturali.

In podcast uno stralcio della la presentazione dei bandi fatta dal presidente di Pubbliacqua, Lorenzo Perra.

Entrambi i bandi sono riservati a soggetti che operano sul territorio dei 46 Comuni dove l’azienda gestisce il servizio idrico ed entrambi hanno come data di scadenza per la presentazione delle domande il 22 aprile 2022.

Il bando per lo sport

Se nel 2020 lo strumento scelto per sostenere il mondo dello sport era stato il Click Day (54 le realtĂ sostenute grazie a questo strumento), nel 2021 Publiacqua aveva invece pubblicato il suo primo bando a sostegno di progetti specifici. Un bando ha cui avevano partecipato 115 soggetti e che aveva permesso a Publiacqua di finanziare 18 interventi per un contributo complessivo di 117.600 euro.

Una formula che si ripete anche per quest’anno. Il Bando Sport 2022 di Publiacqua mette a disposizione 100.000 euro finalizzati a cofinanziare progetti presentati da soggetti che svolgono attività di carattere sociale sul territorio utilizzando lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione. Semplice il meccanismo di accesso al sostegno in quanto sarà sufficiente compilare correttamente la form presente sul sito Publiacqua e, a tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando, sarà erogato un cofinanziamento massimo da parte di Publiacqua di euro 10.000 a progetto/soggetto richiedente (un soggetto può essere partner di più iniziative, ma solamente una volta richiedente).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 22 aprile 2022.

Il bando è scaricabile sul sito https://www.publiacqua.it/

Il Bando Sport Publiacqua è aperto ad associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), alle federazioni sportive, ai circoli sportivi. I soggetti richiedenti devono avere la propria sede sociale in uno dei 46 Comuni dove Publiacqua svolge la propria attività . I progetti proposti dovranno essere avviati entro il 2022, e comunque in un momento successivo all’aggiudicazione del contributo, e conclusi entro il giugno 2023.

Sono finanziabili con il suddetto Bando Sport progetti rivolti a: 1) eliminare ostacoli di natura economica di accesso all’attività sportiva; 2) sostenere percorsi di empowerment rivolti a soggetti in condizioni di fragilità , 3) prevenire il rischio di dipendenza giovanile e ridurre il disagio giovanile; 4) sostenere iniziative rivolte a persone con diversi tipi di disabilità fisica, psico-mentale e sensoriale; 5) contrastare la povertà educativa.

Sono ammissibili a contributo anche il pagamento, parziale o totale, delle quote di iscrizione a corsi di attivitĂ sportiva/centri estivi per sostenere la partecipazione di soggetti in difficoltĂ socio-economica attestata (la modalitĂ di attestazione o di individuazione del soggetto da sostenere dovrĂ essere indicata nel progetto)

Il bando per la cultura

Il nostro sostegno va però anche alla cultura. Nel 2021 Publiacqua aveva sostenuto questo settore in forte crisi per gli effetti della pandemia con un bando che avevo consentito di finanziare 13 progetti di produzione artistica e culturale per un valore totale di circa 104.000 euro.

Oggi rinnoviamo la nostra vicinanza a questo mondo con un Bando Cultura dell’ammontare complessivo di 150.000 euro rivolto a tutti quei soggetti (enti senza scopo di lucro e che hanno sede nel territorio di Publiacqua) che produrranno eventi tesi a promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e storico del nostro territorio.

Per tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando è previsto un cofinanziamento che potrà arrivare ad un massimo di 20.000 euro e coprire fino al 30% del costo complessivo del progetto.

Anche in questo caso il bando è scaricabile sul sito Publiacqua.it

Il Bando Cultura 2022, come in parte detto, è rivolto a tutti quei soggetti (a – enti senza scopo di lucro e che hanno sede nel territorio di Publiacqua e/o attivitĂ che si svolgono prevalentemente sul territorio gestito da Publiacqua; b – imprese, organismi centri di produzione teatrali, musicali e della danza ecc. con sede legale nel territorio comunale e per attivitĂ che si svolgono prevalentemente nel territorio gestito da Publiacqua) che produrranno eventi tesi a promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e storico del nostro territorio attraverso interventi diretti allo sviluppo della sua conoscenza e fruizione. Il legame con il territorio in cui Publiacqua opera deve risultare dal progetto e deve essere specifico.

Le domande ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: a) numero fruitori attesi (20 punti); b) partenariato locale (20 punti); c) qualitĂ del progetto (30 punti); d) promozione immagine Publiacqua (30 punti).

A paritĂ di punteggio, sarĂ considerato premiante un intervento finalizzato a: 1) promuovere la conoscenza del ruolo della risorsa idrica nello sviluppo sociale ed economico del territorio; 2) valorizzare la presenza della risorsa idrica e dei suoi elementi naturalistici, culturali e sociali.