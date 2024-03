www.controradio.it 🎧 Prato: Bugetti (Pd) "Ora inizia la parte più bella. In ascolto e sul territorio" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:56 Share Share Link Embed

PRATO – “Le sfide all’orizzonte sono numerose, ora comincia la parte che secondo me è quella più bella: quella di apertura alla città, quella dell’ascolto, che mi contraddistingue. L’obiettivo è quello di vincere bene: siamo pronti a convogliare tutte le forze belle della città”. Così Ilaria Bugetti presentando oggi la sua candidatura a sindaca di Prato per il centrosinistra. In caso di vittoria sarebbe la prima donna alla guida della città laniera.

Intervista di Giorgio Bernardini.

Bugetti, 51 anni, attuale consigliere regionale Pd è già stata sindaco di Cantagallo (Prato) ed ha ricoperto il ruolo di segretaria dei dem pratesi. Illustrando la sua candidatura Bugetti ha ricordato le proprie origini: “Sono figlia di un falegname e di una sarta”, ha detto per poi commuoversi quando ha spiegato di “avvertire il peso di una grande responsabilità”.

All’appuntamento che si è svolto in piazza Duomo hanno partecipato tra gli altri anche il deputato Marco Furfaro (Pd), il sindaco uscente Matteo Biffoni e il vicesindaco Simone Faggi, destinato allo stesso ruolo in giunta qualora Bugetti vincesse elezioni. Bugetti conta su una coalizione inedita in città, in discontinuità politica rispetto all’era di Biffoni: oltre al Pd fanno infatti parte dell’alleanza che si presenta alle urne anche il Movimento 5 Stelle e il tandem Verdi-Sinistra Italiana, mentre l’attuale maggioranza cittadina è composta da Pd e Italia Viva.