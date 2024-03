🎧 Liceo Alberti Dante di Firenze: sciopero e presidio con sindacati, genitori e studenti

Liceo Alberti Dante di Firenze: docenti e personale Ata dell’Istituto di Firenze con genitori e studenti, in presidio stamani sotto le finestre dell’Ufficio scolastico regionale per chiedere un suo immediato intervento.

E’ quanto promosso da Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda di Firenze col sostegno dei genitori e dei ragazzi e delle ragazze che frequentano la scuola.

“L’istituto – nato nell’ormai lontano anno scolastico 2018/19 dalla fusione del Liceo classico e musicale Dante con il Liceo artistico Alberti – ha vissuto – spiegano i sindacati – negli anni un crescendo di difficoltà e disfunzioni, che hanno affossato la crescita e lo sviluppo dell’ambizioso progetto educativo originario, e che lo scorso febbraio hanno portato a un drastico calo nelle iscrizioni (circa 60/70 alunni in meno rispetto all’anno scorso). Tali problematiche sono culminate in una lunga e infruttuosa vertenza protrattasi per più di un anno fra l’attuale dirigente scolastica e le organizzazioni sindacali; dopo varie assemblee sindacali, una manifestazione inscenata lo scorso giugno che già allora chiedeva un cambio di rotta, vari tentativi di trovare soluzioni ai numerosi problemi dell’istituto, le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda di Firenze hanno indetto una giornata di sciopero”.

“I motivi alla base della protesta spaziano da mancati pagamenti per il lavoro aggiuntivo di docenti e Ata, ad assenza di soluzioni su problemi organizzativi, ma riguardano anche correttezza e trasparenza rispetto a genitori e studenti”, concludono in sindacati.