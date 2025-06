www.controradio.it 🎧 Furto e danneggiamento a Controradio. Lo sgomento e la rabbia di chi non si ferma Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

“E’ come se fossero entrati a casa mia”. La frase più ricorrente dalle prime ore di stamani sui nostri social, preceduta dalla solidarietà delle tante ascoltatrici e ascoltatori che ci stanno manifestando vicinanza e affetto.

Un atto quello ai danni di Controradio, compiuto da ignoti la scorsa notte, che viene sentito come violazione di un bene comune. Questo ci da’ sostegno e conforto, mentre la rabbia, l’amarezza e l’inquietudine cerchiamo di non farvele sentire in onda anche se ci hanno colto fra conte dei danni, verifiche della dinamica, effetti personali, di lavoro, dischi, cuffie, materiale all’aria e porte divelte. Ma attendiamo naturalmente e con fiducia gli esiti delle indagini delle forze dell’ordine.

“Siamo a fianco di Controradio. Un fatto molto grave, su cui esprimiamo massima solidarietà ai giornalisti e a tutti i lavoratori dell’emittente, impegnati ogni giorno e anche oggi, nonostante le difficoltà , a garantire informazione puntale alla città ”. Lo ha affermato la sindaca di Firenze Sara Funaro confidando che siano individuati presto i responsabili dell’accaduto.

Solidarietà da parte dell’Associazione Stampa Toscana e dal mondo politico, istituzionale e giornalistico. Grazie a Radio Popolare che non ha fatto mancare il suo calore.

Ma che valore ha Controradio? Oltre ai danni materiali, alle possibili strumentalizzazioni di un gesto che può avere dai cani sciolti a dei soggetti eversivi come possibili autori, non vogliamo alimentare congetture di chi approfitta per parlare di degrado e allarme sicurezza o di chi ci chiede se si tratti di un atto intimidatorio. Noi andiamo avanti, forti del nostro lavoro di servizio e per la comunità di ascoltatori e utenti che non stanno facendo mancare il loro sostegno. E ribadiamo il valore si una realtà che tra poco si appresta a celebrare i suoi primi 50 anni. Libera e indipendente ma anche esposta e sensibile. E per questo ancora più bisognosa che voi ci siate. Ora più che mai.