🎧 Fondazione Bargellini: Funaro non parteciperà ad inaugurazione con Mattarella, “strumentalizzazioni pretestuose”

Il servizio di Raffaele Palumbo.

La parte brutta della campagna elettorale. La candidata a Sindaca del Pd per le amministrative di Firenze, assessora e nipote dell’ex Sindaco Piero Bargellini, ha deciso di non partecipare alla cerimonia di inaugurazione della Fondazione intitolata al nonno che si terrà domani alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente sarà a Firenze domani oltre che per inaugurare la Fondazione Bargellini, anche per l’inaugurazione dell’anno Accademico al Teatro del Maggio, per una visita in anteprima alla Specola e all’intitolazione del parco del Palazzo di Giustizia a Pier Luigi Vigna. La defezione della Funaro – che il Sindaco ha definito “una decisione sofferta ma di grande livello politico ed etico” – è maturata a fronte delle polemiche di questi giorni. L’accusa: la candidata del Pd avrebbe avuto una straordinaria approfittando della sua posizione. Sara Funaro non ha un ruolo attivo nella Fondazione né era previsto un suo intervento. Una questione di famiglia a cui non potrà partecipare. La vicenda – definita “una mossa astuta”- è stata sollevata da Sinistra Progetto Comune e da Fratelli d’Italia. Ma è lo stesso Nardella a dire che in realtà la questione è stata tirata fuori in anonimato da un dirigente del Pd in un’intervista al Tirreno, dove – il personaggio in questione – avrebbe parlato dei giovamenti elettorali che la Funaro avrebbe tratto da questo evento. In tutto questo il Sindaco Nardella chiede al prof. Montanari – che sabato presenterà al Puccini l'”Associazione 11 agosto” da cui potrà nascere una lista elettorale – di dimettersi da Rettore dell’Università per stranieri di Siena. Perché? Montanari ha risposto che Nardella non ha giurisdizione su Siena. La parte brutta della campagna elettorale.